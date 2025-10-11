Biden se somete a radioterapia por cáncer de próstata

El expresidente estadounidense Joe Biden se está sometiendo a radioterapia y tratamiento hormonal para combatir el cáncer de próstata, declaró un portavoz este sábado a la AFP.

El demócrata de 82 años, que se retiró de su candidatura a la reelección en 2024 por motivos de salud, reveló en mayo que le habían diagnosticado una forma “agresiva” de cáncer de próstata con “metástasis óseas”.

Su cáncer tenía entonces una puntuación de 9 en la escala de Gleason, que evalúa la agresividad de los cánceres de próstata en una medición que va hasta 10, según la oficina del expresidente.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se somete actualmente a radioterapia y tratamiento hormonal”, declaró el portavoz.

La radioterapia “utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas”, explica la Sociedad del Cáncer de Estados Unidos en su sitio web.

Este tipo de tratamiento se utiliza para las distintas etapas del cáncer de próstata, especifica la organización.