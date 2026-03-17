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Empresas de carbón dejaron plantado al Gobierno en reunión de transición en Valledupar

Mientras sindicatos y embajadas asistieron para discutir el cierre de minas, las empresas decidieron no presentarse, activando nuevas investigaciones administrativas. MinTrabajo calificó como un “retroceso” la ausencia.

  • A pesar de haber pactado la cita, las mineras cancelaron a última hora, dejando al Gobierno y a la comunidad internacional hablando solos sobre el futuro laboral del Cesar. FOTO: Colprensa
    A pesar de haber pactado la cita, las mineras cancelaron a última hora, dejando al Gobierno y a la comunidad internacional hablando solos sobre el futuro laboral del Cesar. FOTO: Colprensa
  • El Ministerio del Trabajo aseguró que es “falta de voluntad” para atender esta situación y conversar sobre la transición FOTO: Archivo El Colombiano
    El Ministerio del Trabajo aseguró que es “falta de voluntad” para atender esta situación y conversar sobre la transición FOTO: Archivo El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
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Las principales empresas del sector carbonífero no asistieron a la mesa de diálogo convocada este martes 17 de marzo en Valledupar para discutir la transición del sector minero, pese a haber acordado previamente la fecha del encuentro y cancelar su participación un día antes, denunció el Gobierno.

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Las sillas de Cerrejón, Drummond, CNR y la Asociación Colombiana de Minería permanecieron vacías en el espacio liderado por los ministerios del Trabajo, Minas y Energía y Ambiente, al que sí asistieron organizaciones sindicales del carbón y delegadas de las embajadas de Estados Unidos y Países Bajos, y las universidades del Magdalena y Popular del Cesar.

El Ministerio del Trabajo aseguró que es “falta de voluntad” para atender esta situación y conversar sobre la transición FOTO: Archivo El Colombiano
El Ministerio del Trabajo aseguró que es “falta de voluntad” para atender esta situación y conversar sobre la transición FOTO: Archivo El Colombiano

La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, calificó la ausencia como una falta de voluntad empresarial y recordó que el Gobierno cumplió compromisos clave como la expedición del decreto de negociación multinivel sectorial, la reglamentación de planes de cierre de minas y la apertura de procesos administrativos contra cinco empresas por negarse a negociar.

“Hoy evidenciamos una preocupante falta de compromiso por parte de varias empresas del sector carbón, que no asistieron a un espacio de diálogo previamente concertado para abordar los retos laborales de la transición energética”, detalló en un video sus redes sociales.

Y agregó que “tenemos los instrumentos jurídicos que el mismo sector exigía para avanzar en la negociación. Sin embargo, las empresas decidieron no asistir, lo que evidencia una falta de voluntad para construir una transición justa, concertada y programada en los planes de cierre minero”, afirmó Muñoz.

El Ejecutivo anunció que continuará las investigaciones por negativa a negociar e insistió en la urgencia de discutir la reconversión laboral, la diversificación económica y las condiciones de salud de los trabajadores en el marco de los planes de cierre minero.

“La ausencia de hoy no solo desconoce el diálogo social tripartito, sino que retrasa decisiones urgentes frente a una realidad inminente: el cierre progresivo de la actividad carbonífera”, concluyó la viceministra.

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