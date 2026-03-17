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Nueva víctima en caso Zulma Guzmán: su cuñada habría sido envenenada con talio meses antes

La investigación contra Zulma Guzmán suma un nuevo capítulo tras conocerse que una de sus familiares habría sido víctima con el mismo método, lo que refuerza la hipótesis de un posible patrón criminal.

  • Zulma Guzmán es señalada en una investigación que apunta a posibles casos de envenenamiento con un mismo patrón. FOTO: Captura de video.
    Zulma Guzmán es señalada en una investigación que apunta a posibles casos de envenenamiento con un mismo patrón. FOTO: Captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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El caso de Zulma Guzmán sigue sumando nuevos elementos que, según las autoridades, apuntarían a un posible patrón criminal. La Fiscalía General de la Nación reveló que, además del episodio en el que murieron dos menores tras consumir alimentos contaminados, existirían otros hechos similares bajo investigación.

Entre las nuevas víctimas figura Elvira Restrepo, identificada como cuñada de Guzmán. De acuerdo con la información conocida, en enero de 2025 habría recibido en su vivienda un domicilio con chocolates presuntamente contaminados con talio. La mujer alcanzó a ingerir parte del producto, lo que le ocasionó complicaciones de salud.

Restrepo fue trasladada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, el mismo centro médico al que fueron llevadas las menores que fallecieron meses después en un caso que conmocionó al país. Actualmente, según reportes, la mujer continúa su tratamiento en Estados Unidos.

Las investigaciones también apuntan a una segunda posible víctima, identificada preliminarmente como Catalina. Registros de empresas de domicilios indicarían la existencia de una tercera entrega de alimentos presuntamente contaminados, lo que amplía el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de un actuar sistemático.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que estos hallazgos permiten descartar que se trate de un hecho aislado. “El equipo de investigadores ha descubierto que el episodio relacionado con la muerte de las dos niñas no sería un caso único. Tenemos evidencia de otro hecho que involucra a una familiar de la señora Zulma”, explicó.

De acuerdo con la funcionaria, los análisis forenses han identificado similitudes clave entre los casos. “Tenemos el mismo método de envenenamiento y evidencia científica que corroboraría episodios con características muy similares”, señaló, lo que abre la posibilidad de estar ante un presunto caso de envenenamiento en serie.

En paralelo, avanza el proceso de extradición de Guzmán, que actualmente se encuentra en trámite con el gobierno del Reino Unido. Según explicó la fiscal Camargo, este procedimiento sigue los protocolos establecidos entre ambos países, con especial atención en las condiciones de reclusión que tendría la procesada en Colombia.

En ese sentido, advirtió que el estado del sistema penitenciario colombiano podría influir en la decisión. “Las condiciones carcelarias deben mejorar. Ese estándar de prisiones que tenemos es realmente intolerable”, afirmó, al tiempo que señaló que la falta de garantías podría incluso frenar la extradición.

Lea aquí: ¿Por qué no han extraditado a Zulma Guzmán? MinJusticia explica

Entre las opciones evaluadas para la reclusión está la cárcel La Picota, aunque también se contemplan otros centros como el Buen Pastor. Estas instalaciones serán objeto de inspecciones técnicas por parte de la defensa y de autoridades británicas, como parte del proceso para verificar que se cumplan los estándares requeridos.

El avance de la investigación mantiene en alerta a las autoridades, mientras se intenta establecer el alcance real de los hechos y determinar si se trata de una cadena de envenenamientos con un mismo modus operandi.

Entérese: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía indaga si hizo envíos envenenados con talio a otros familiares de las víctimas

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