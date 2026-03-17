Alertaron creciente intoxicación en jóvenes por peligrosos “retos” virales con acetaminofén

Las autoridades sanitarias del país emitieron una alerta urgente este martes 17 de marzo ante la proliferación de desafíos en redes sociales que incentivan el consumo masivo de acetaminofén, una práctica que ya ha provocado casos de intoxicación en adolescentes. Le puede interesar: Este es la cadena epidemiológica de los 4 casos de sarampión confirmados en Colombia Y es que, según reportes oficiales, esta situación mantiene alerta a las entidades de vigilancia epidemiológica, ya que para ellos, el entorno digital de los jóvenes colombianos “ha dejado de ser un espacio meramente recreativo” para convertirse en un escenario de riesgo clínico. Algunos de estos retos, según se ha podido evidenciar en las diferentes redes sociales, consisten en quién puede tomar más pastillas de este fármaco para ver quién permanece más días hospitalizado. Esto puede llevar a una broncoaspiración letal.

Riesgos de un consumo fuera de control: protocolos de emergencia y antídotos

Aunque el acetaminofén es un fármaco de venta libre y uso cotidiano, el Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud (INS) advirtieron este martes por medio de un comunicado que su uso inadecuado “no es un juego”. El principal peligro radica en que una sobredosis de este compuesto puede derivar en un daño hepático letal o dejar secuelas irreversibles en el hígado. Las autoridades enfatizaron que estos productos son seguros solo si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Sin embargo, la población joven, más expuesta a contenidos virales, está ignorando las advertencias técnicas por seguir tendencias digitales que pueden conducir a la muerte. Estos retos estarían alentando a los jóvenes a ver quién consume más acetaminofén y se enferma primero. Para enfrentar la crisis, se ha definido que la primera línea de tratamiento es la N-Acetilcisteína inyectable. Actualmente, este antídoto es comercializado en el país por los laboratorios Zambon y ADS Pharma. En consecuencia, se instó a los servicios de urgencias a verificar sus inventarios y asegurar la disponibilidad inmediata del fármaco con sus proveedores. Asimismo, el Gobierno solicitó al Ministerio de Educación la activación de protocolos de prevención en los colegios. “Es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos ‘retos’ que hoy amenazan su vida”, señalaron las entidades en su comunicado conjunto.

Medidas en el comercio y reporte obligatorio: una respuesta articulada

La estrategia de contención también involucra a droguerías y supermercados. Las autoridades pidieron a estos establecimientos activar alertas cuando una sola persona intente adquirir cantidades inusuales de tabletas. Paralelamente, aseguraron que las instituciones de salud tienen la obligación de notificar de forma inmediata cualquier caso de intoxicación al sistema de farmacovigilancia del Invima y al sistema epidemiológico del INS.

El paracetamol o acetaminofén en exceso puede causar daño hepático letal o dejar secuelas irreversibles en el hígado. FOTO: SSTOCK

“La omisión de estos reportes pone en riesgo la respuesta nacional”, sentenciaron las autoridades, destacando que la falta de datos impide dimensionar la magnitud real del fenómeno y ejecutar medidas de control territorial efectivas a través de las Secretarías de Salud. Asimismo, el Estado busca que la reacción no sea aislada, sino una acción coordinada entre el nivel nacional, los comercios y el núcleo familiar para neutralizar la influencia de las plataformas digitales. Por eso, Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, pidió a los padres y cuidadores reforzar el control sobre los medicamentos en casa y evitar su uso inadecuado a grandes escalas.