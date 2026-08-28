Avalancha en Nepal: cifra de muertos sube a 543 y más de 1.400 desaparecidos; ¿hay colombianos entre las víctimas?

Al menos 543 personas han muerto por la avalancha y las inundaciones ocurridas esta semana en el norte de Nepal y la región china del Tíbet, mientras más de 1.400 permanecen desaparecidas, según los balances provisionales entregados por las autoridades de ambos países.
En Nepal, la autoridad de gestión de emergencias elevó este viernes, 28 de agoto, a 538 la cifra de fallecidos. En el lado chino de la frontera se reportaron otros cinco muertos, para un total provisional de 543 víctimas.
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