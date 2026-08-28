Dueño de los 49ers de la NFL fue arrestado tras contactar a una agente encubierta creyendo que era prostituta

El dueño de los San Francisco 49ers, John “Jed” York, fue arrestado en Ohio luego de ser involucrado en un operativo contra la prostitución realizado por la Mahoning Valley Human Trafficking Task Force. De acuerdo con el reporte de las autoridades, York intercambió varios mensajes con una persona a la que creía que era una trabajadora sexual, pero que en realidad era una agente encubierta.
El empresario fue detenido el domingo 23 de agosto y el caso avanzó rápidamente. Al día siguiente, York llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró sin oposición (no contest) a dos cargos menores: conducta desordenada y posesión de herramientas criminales.
Inicialmente, York había sido acusado de solicitar servicios de prostitución, pero ese cargo fue modificado a conducta desordenada como parte del acuerdo judicial. Además, sus abogados presentaron una solicitud para sellar información relacionada con el caso, petición que fue rechazada por el juez.