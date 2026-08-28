Vicepresidente Restrepo cuestionó presupuesto de Petro: “No incluyeron pensiones, salud ni intereses de la deuda”

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, hizo un llamado al sistema financiero colombiano para profundizar la reducción de las tasas de interés y ampliar el acceso al crédito para los sectores y territorios afectados por el terremoto, como parte de la estrategia de reconstrucción y reactivación económica. En declaraciones a medios, en la Convención Bancaria de Asobancaria, Restrepo destacó los esfuerzos anunciados por Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval y pidió que otras entidades financieras se sumen a estas medidas. “Venimos aquí a reunirnos con el sistema financiero para ahondar en esa tarea que viene desarrollando el sistema financiero de disminución de tasas de interés, para contribuir a que los sectores afectados como resultado del terremoto puedan salir adelante en este proceso de reconstrucción y de reactivación económica”, afirmó. El vicepresidente señaló que ha recorrido las zonas más afectadas por el terremoto en diferentes departamentos del país, entre ellos Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Según explicó, este contacto con las regiones permitió conocer de primera mano las necesidades de los territorios y reforzar el llamado al sector financiero. Restrepo agradeció las medidas anunciadas por las principales entidades bancarias y extendió la invitación al resto del sistema financiero para adoptar iniciativas similares. “Quiero agradecer los esfuerzos que ya han expresado públicamente Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval e invitar al resto del sistema financiero a hacer lo propio en esta tarea”, dijo. Siga leyendo: Gobierno De la Espriella radicó el Presupuesto 2027 por $634,9 billones; $59 billones más que el de Petro

Restrepo pide que la banca impulse el crecimiento

El vicepresidente planteó que el sistema financiero debe desempeñar un papel central en la estrategia económica del Gobierno. “El compromiso es que el sistema financiero tiene que ser el motor a través del cual Colombia crezca y crezca mucho más, que el crecimiento potencial del país libere todas las capacidades que tiene nuestra nación”, sostuvo. En ese sentido, Restrepo vinculó la expansión del crédito con uno de los principales retos de la economía colombiana, como recuperar la inversión. Aseguró que el país necesita generar condiciones para atraer capital nacional y extranjero y cuestionó el comportamiento de la inversión durante los últimos cuatro años. “Logremos, entre otras cosas, atraer más inversión a nuestro país y lograr lo que no se logró en los últimos cuatro años, en donde tuvimos el peor dato en relación inversión a PIB en la historia de Colombia en más de cuatro décadas”, afirmó. El vicepresidente sostuvo que aumentar la inversión y el crecimiento requiere aprovechar las capacidades productivas del país y “prender los motores del crecimiento” de la economía. Sin embargo, advirtió que esta estrategia debe estar acompañada de disciplina en las finanzas públicas. Por ello, respaldó el plan de ajuste fiscal que presentará el ministro de Hacienda y Crédito Público. En contexto: Más de la mitad del aumento del presupuesto 2027 es para cubrir los huecos que dejó Petro

¿Qué dijo el vicepresidente Restrepo sobre el presupuesto 2027?

Restrepo defendió además el diagnóstico que ha venido presentando el Gobierno sobre la situación fiscal y calificó como “presupuesto de la verdad” el ejercicio de sincerar las cuentas de la Nación. Según el vicepresidente, el presupuesto heredado del gobierno anterior no habría incorporado de manera suficiente varios compromisos fiscales, entre ellos los relacionados con pensiones, salud, salarios de funcionarios públicos, intereses de la deuda y recursos para las universidades oficiales. “Desafortunadamente, la irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional ni los gastos de pensiones, ni los gastos de salud, ni los gastos incluso de los salarios de los funcionarios públicos, ni el componente de costos de intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, aseguró. Restrepo calificó esta situación como una muestra de “profunda irresponsabilidad” fiscal y señaló que el primer paso para corregir las finanzas públicas es transparentar las cifras. “El primer paso es revelar la verdad, porque el camino a través del cual se puede enfrentar el programa de ajuste fiscal es decirle la verdad a los colombianos”, sostuvo. El Gobierno presentará las líneas del plan de ajuste fiscal con el propósito de corregir los desequilibrios de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de los inversionistas. Para Restrepo, la responsabilidad fiscal no debe verse como un obstáculo para el crecimiento, sino como una condición para generar mayor confianza y atraer capital. “Es el camino a través del cual nosotros sinceramos las cifras de la Nación y simultáneamente contribuimos de mejor manera a generar la confianza en la inversión extranjera y la inversión total para que Colombia tenga la capacidad de crecer”.