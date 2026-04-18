Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Lanchas iraníes atacaron con disparos a un petrolero y un portacontenedores entre las islas de Qeshm y Larak. Esta doble ofensiva militar obligó a un nuevo cierre del tráfico comercial en el estratégico estrecho de Ormuz, encendiendo las alarmas del mercado global.

    Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según la agencia británica de seguridad marítima. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 5 horas
Lanchas rápidas iraníes han abierto fuego este sábado 18 de abril contra un petrolero en el Estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia británica de seguridad marítima, después de que el ejército iraní anunciara el nuevo cierre de esa ruta de navegación.

El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones “abrieron fuego contra el petrolero”, indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, en el que añadió que la tripulación está a salvo.

Ataques en el estrecho de Ormuz

Otro barco, en este caso portacontenedores, ha recibido también disparos, según informaron a Reuters fuentes del sector naviero y de seguridad marítima.

Los incidentes se produjeron en aguas entre las islas de Qeshm y Larak. Los buques dieron media vuelta sin completar la travesía, según las fuentes.

“Hasta que Estados Unidos restablezca la plena libertad de navegación para los buques de origen iraní a un destino, y desde un destino de regreso a Irán, la situación en el Estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en su estado anterior”, afirmó esta mañana en un comunicado el comandante de operaciones del ejército iraní, Khatam Al-Anbiya.

Otros buques mercantes que han tratado de cruzar el Estrecho han recibido mensajes de radio de la Armada iraní en los que se les indicaba que no se les permitía pasar, mientras que dos barcos informaron de que habían sido alcanzados por disparos, según fuentes del sector naviero.

Varios buques mercantes intentaron atravesar el estrecho tras recibir un aviso a los navegantes el día anterior en el que se indicaba que se permitiría el paso, pero que este se limitaría a los carriles que Irán considerara seguros.

Líder supremo de Irán afirma que sus fuerzas navales están listas para infligir “nuevas derrotas” a EEUU

La Marina iraní está preparada para infligir “nuevas derrotas” al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Jamenei, que no ha sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.

Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” y bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, advirtió este sábado el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, después de que las fuerzas armadas iraníes volvieran a cerrar el paso marítimo.

Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, dijo Saed Khatibzadeh a periodistas al margen de un foro diplomático en la provincia meridional de Antalya, Turquía.

El funcionario añadió que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, dijo “tuitea y habla mucho”.

Estrecho de Ormuz.

¿Qué ocurrió en el estrecho de Ormuz?
Barcos iraníes abrieron fuego contra un petrolero y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz, lo que generó un nuevo episodio de tensión en la zona.
¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?
Es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, ya que por allí transita una gran parte del petróleo global, lo que lo convierte en un punto clave para el comercio internacional.
¿Irán cerró el estrecho de Ormuz?
Según reportes, el ejército iraní anunció restricciones al paso de buques, lo que equivale a un cierre parcial o controlado de la ruta marítima.

