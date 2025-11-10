Estados Unidos atacó otras dos presuntas narcolanchas en el Pacífico: el bombardeo dejó seis muertos

Estados Unidos ejecutó este domingo otros dos nuevos “ataques cinéticos letales” contra dos embarcaciones sospechosas de transportar cocaína “operados por organizaciones terroristas designadas”, en el océano Pacífico.
Como ya es usual, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth confirmó el ataque, ejecutado por orden directa del presidente Donald Trump, el cual se llevó a cabo “en aguas internacionales”. En cada embarcación iban tres hombres y los seis murieron.