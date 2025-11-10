x

Estados Unidos atacó otras dos presuntas narcolanchas en el Pacífico: el bombardeo dejó seis muertos

El ataque se habría ejecutado este domingo, 9 de noviembre. Van 20 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que han dejado 76 muertos, y contando.

    Imagenes de las dos embarcaciones interceptadas y atacadas por EE. UU. en el Pacífico. FOTOS: Capturas de video X @SecWar
El Colombiano
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

Estados Unidos ejecutó este domingo otros dos nuevos “ataques cinéticos letales” contra dos embarcaciones sospechosas de transportar cocaína “operados por organizaciones terroristas designadas”, en el océano Pacífico.

Lea aquí: ¿La Fifa se inventó un “Nobel de Paz” para dárselo a Donald Trump en el sorteo del Mundial de 2026?

Como ya es usual, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth confirmó el ataque, ejecutado por orden directa del presidente Donald Trump, el cual se llevó a cabo “en aguas internacionales”. En cada embarcación iban tres hombres y los seis murieron.

El secretario difundió en su cuenta en la red social X imágenes aéreas del ataque en las que se observan las lanchas antes de ser impactadas desde el aire.

Siga leyendo: Así es el Minuteman III: el misil balístico intercontinental de EE. UU. con el que Trump retomó pruebas armamentistas

“Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico.en el Pacífico Oriental”, explicó el secretarioHegseth.

Con esta acción, el saldo de la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a 76 fallecidos en 20 embarcaciones –19 lanchas y un semisumergible– interceptadas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre.

Le puede interesar: Trump dice que “Miami será un refugio” para “escapar del régimen comunista de Nueva York” tras victoria de Mamdani

El Pentágono no ha publicado evidencia que confirme que las embarcaciones destruidas pertenecían a redes criminales ni que representaran una amenaza directa para Estados Unidos.

