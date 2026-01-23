Nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico dejo dos muertos

El ejército estadounidense anunció el viernes que dos presuntos narcotraficantes murieron en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, y que la Guardia Costera busca a una tercera persona que sobrevivió.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X que incluía un video de una lancha que es destrozada por una explosión.

En las imágenes se ven a tres personas a bordo de la embarcación antes del ataque. El Comando Sur dijo que “de inmediato” notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para que buscaran al sobreviviente.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a bombardear presuntas lanchas de contrabando a principios de septiembre, al insistir en que libra una guerra contra supuestos “narcoterroristas” que operan desde Venezuela.