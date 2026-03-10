Paloma Valencia inscribirá su candidatura el viernes: ¿irá con Oviedo?

El 13 de marzo es el plazo máximo que tendrán los candidatos a la Presidencia (periodo 2026-2030) para presentar formalmente sus candidaturas. Eso incluye, por supuesto, a su fórmula vicepresidencial. En el caso de Paloma Valencia, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, la opinión pública aún está pendiente a si la acompañará otra figura del uribismo o si se embarcará en la contienda por la Casa de Nariño junto a Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundas en las votaciones de la consulta. Para definirlo, tanto ella como su equipo de trabajo y los miembros de la Gran Consulta se reunieron en la tarde del 9 de marzo, un día después de las elecciones legislativas. El panorama es positivo: obtuvieron 5.857.395 votos, lo que representa el 82,82 % del total de la jornada. De esos, 3.236.286 votos fueron de Valencia (45,76 %), y poco más de 1.200.000 votos fueron de Oviedo. Le puede interesar: ¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década? Aunque la balanza pinta a favor, no es suficiente para cantar victoria: aún falta otra reunión entre Valencia y Oviedo que, según Semana, tendrá lugar en la tarde de hoy, martes 10 de marzo. Y es que Oviedo considera que hay líneas rojas del uribismo con las que no está ni estará de acuerdo, y quiere mantenerse firme con las propuestas y la gente que lo llevó a cruzar el umbral de un millón de votos. Oviedo se ha caracterizado por apoyar iniciativas en pro de la construcción de procesos de paz y de mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de minorías, como la LGBTIQ+. Entérese: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial En conversación con Caracol Radio, el estratega de campaña de Oviedo reveló cuáles serían algunas de las condiciones para aceptar que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Una de ellas, dijo, es comprometerse con la paz. “Siendo muy honestos, en el principio de las conversaciones yo le dije que no aceptara la vicepresidencia por el desgaste que tiene aquel puesto. Lo importante es el rol de Daniel en la campaña: ¿Cómo modero la derecha para llegar a un centro?”, aseguró. El viernes se conocerá qué decidieron ambos candidatos. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.