Tragedia en Asia: devastadoras inundaciones dejan unos 600 muertos

Cerca de 600 personas murieron en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, según los últimos datos oficiales publicados este sábado.
Las duras imágenes de poblaciones inundadas, residentes atrapados por las aguas y deslizamientos de tierra se repiten en los cuatro países, tras las precipitaciones que han azotado ese lado del mundo desde hace varios días.
La agencia indonesia de gestión de desastres informó de más de 300 muertos, las autoridades tailandesas de al menos 162 en el sur del país, el gobierno esrilanqués de 132 y las autoridades malasias de dos fallecidos.