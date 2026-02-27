x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los equipos que avanzarían a los cuartos de final de la Champions según la inteligencia artificial

Le preguntamos a una de las herramientas de inteligencia artificial que vaticinara los favoritos y dio su veredicto y la explicación del por qué eligió a estos equipos.

  • Kilyan Mbappé y Erling Haaland, dos de las figuras de los octavos de final de la Champions. FOTO GETTY
    Kilyan Mbappé y Erling Haaland, dos de las figuras de los octavos de final de la Champions. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 40 minutos
bookmark

Le preguntamos a ChatGPT que nos diera su vaticinio de cada una de las llaves de los octavos de final de la Champions, y la herramienta de Inteligencia Artificial hizo un análisis de cada cruce y cuál equipo parte como favorito para avanzar a cuartos, tomando en cuenta rendimiento reciente, historia, posiciones en sus ligas y predicciones de simulaciones y medios especializados.

Real Madrid vs. Manchester City

Favorito: Manchester City

City llega con mayor regularidad en esta edición y ganó el enfrentamiento de liga de liga contra el Real Madrid en fase de grupos. Además, simulaciones lo colocan con alta probabilidad de avanzar a cuartos frente a Madrid o Bodø/Glimt.

Por qué: mejor estructura de plantilla, mayor consistencia internacional reciente y experiencia en eliminatorias.

Bodø/Glimt vs. Sporting CP

Favorito: Sporting CP

Sporting, un equipo portugués tradicionalmente fuerte en competiciones europeas, tiene más recursos y experiencia que el sorprendente pero más inexperto Bodø/Glimt. Simulaciones le otorgan también una ligera ventaja para avanzar.

Por qué: mayor profundidad de plantilla y trayectoria histórica en torneos UEFA.

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

Favorito: Chelsea

Este duelo es muy parejo; depende mucho de forma actual y de cómo PSG gestione la presión europea. Algunas predicciones sitúan a Chelsea con ligera ventaja en eliminatorias con este tipo de emparejamientos.

Por qué: Chelsea puede ser más equilibrado y efectivo cuando no tiene tanta carga ofensiva, aunque PSG cuenta con individualidades superiores.

Newcastle United vs. Barcelona

Favorito: Barcelona

El Barcelona suele dominar este tipo de cruces y tiene ventaja de calidad ofensiva. A pesar de que Newcastle ha sido sólido en la liga inglesa, a nivel europeo los culés siguen teniendo más experiencia en rondas eliminatorias.

Por qué: historia continental más sólida y mayores recursos técnicos.

Galatasaray vs. Liverpool

Favorito: Liverpool

Liverpool es uno de los equipos con más trayectoria y opciones en la competición (según varias predicciones es top 3 en poder competir por el título). Galatasaray es peligroso como local, pero se le ve superior al equipo turco.

Por qué: experiencia europea, profundidad de plantilla y trayectoria reciente.

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur

Favorito: Atlético de Madrid

Los colchoneros suelen ser más sólidos en eliminatorias europeas y pueden imponer su estilo táctico. Aun así, Tottenham es un rival peligroso desde la Premier y puede complicar.

Por qué: mayor solidez táctica en partidos cerrados y experiencia en este tipo de rondas.

Atalanta vs. Bayern Múnich

Favorito: Bayern Múnich

Bayern es un gigante europeo con historial de Champions, superior a Atalanta en plantilla y resultados. En simulaciones aparece con alta probabilidad de avanzar si se enfrenta a rivales como Atalanta o Leverkusen.

Por qué: jerarquía europea, efectivos de clase mundial y experiencia en fases finales.

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Favorito: Arsenal

Arsenal es considerado uno de los favoritos de toda la competición en las proyecciones globales por su forma y equilibrio defensivo/ofensivo. Leverkusen tiene menos historia europea y suele ser más irregular.

Por qué: Arsenal llega imbatido en fase de grupos y con alta probabilidad de avanzar según predicciones.

Temas recomendados

Champions League
Inteligencia artificial
Unión Europea
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida