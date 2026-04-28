Así es Vantara: El refugio de más de 1.400 hectáreas en India que quiere salvar a los hipopótamos de Colombia de la eutanasia

La suerte de los hipopótamos que alguna vez pertenecieron al narcotraficante Pablo Escobar podría dar un giro definitivo hacia el continente asiático.
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El multimillonario Anant Ambani propuso formalmente trasladar a estos ejemplares hacia Vantara, un avanzado centro de conservación y rehabilitación en la India, con el objetivo de evitar la ejecución de la medida de eutanasia anunciada por las autoridades colombianas.