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Así es Vantara: El refugio de más de 1.400 hectáreas en India que quiere salvar a los hipopótamos de Colombia de la eutanasia

Este lugar, que tiene como objetivo rescatar, cuidar y rehabilitar a todos los animales que estén en situación vulnerable o de peligro, hace parte de la fundación liderada por la multimillonaria familia Ambani.

  • Anant Ambani, heredero de uno de los mayores imperios económicos de la India, ha puesto sobre la mesa una propuesta formal para trasladar a estos animales a Vantara. FOTO: Vantara y Juan Antonio Sánchez
    Anant Ambani, heredero de uno de los mayores imperios económicos de la India, ha puesto sobre la mesa una propuesta formal para trasladar a estos animales a Vantara. FOTO: Vantara y Juan Antonio Sánchez
  • Él es el multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia. FOTO: Getty y Juan Antonio Sánchez
    Él es el multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia. FOTO: Getty y Juan Antonio Sánchez
  • Un hipopótamo en Vantara. FOTO: Vantara
    Un hipopótamo en Vantara. FOTO: Vantara
  • Vantara es un avanzado centro de conservación y rehabilitación en la India. FOTO: Vantara
    Vantara es un avanzado centro de conservación y rehabilitación en la India. FOTO: Vantara
  • En Vantara asisten médicamente y cuidan a los animales. FOTO: Vantara
    En Vantara asisten médicamente y cuidan a los animales. FOTO: Vantara
  • El lugar tiene más de 1.400 hectáreas. FOTO: Vantara
    El lugar tiene más de 1.400 hectáreas. FOTO: Vantara
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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La suerte de los hipopótamos que alguna vez pertenecieron al narcotraficante Pablo Escobar podría dar un giro definitivo hacia el continente asiático.

Le puede interesar: El multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia

El multimillonario Anant Ambani propuso formalmente trasladar a estos ejemplares hacia Vantara, un avanzado centro de conservación y rehabilitación en la India, con el objetivo de evitar la ejecución de la medida de eutanasia anunciada por las autoridades colombianas.

Esta alternativa surgió como respuesta directa al plan de gestión presentado por el Gobierno de Colombia a mediados de abril. Dicha estrategia contempla el sacrificio de 80 individuos de esta especie invasora para mitigar su reproducción descontrolada y el impacto ambiental en la región del Magdalena Medio.

Ante este escenario, el empresario indio ha ofrecido las instalaciones de su fundación, la cual cuenta con este impresionante centro de más de 1.200 hectáreas, como una salida para la fauna afectada.

Él es el multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia. FOTO: Getty y Juan Antonio Sánchez
Él es el multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia. FOTO: Getty y Juan Antonio Sánchez

El ecosistema de Vantara: “Estrella del bosque”

Vantara, cuyo nombre se traduce como “estrella del bosque”, es un complejo diseñado específicamente para el rescate y la protección de fauna en condiciones de vulnerabilidad. El centro es gestionado por la Fundación Reliance en Jamnagar, estado de Gujarat, al oeste de la India.

Según la visión de Ambani, este espacio cuenta con las condiciones necesarias para que los hipopótamos residan en un entorno de semilibertad. El proyecto fue concebido por la familia Ambani y liderado por Anant Ambani, hijo menor del magnate Mukesh Ambani.

El centro se extiende sobre una superficie de más de 1.400 hectáreas, integrando tecnología de punta y hábitats diseñados para replicar las condiciones naturales de diversas especies. Fue inaugurado de forma oficial en marzo de 2025 por el primer ministro Narendra Modi, consolidándose como uno de los pilares de conservación más ambiciosos del país asiático.

Un hipopótamo en Vantara. FOTO: Vantara
Un hipopótamo en Vantara. FOTO: Vantara

Infraestructura y capacidad de rehabilitación

El modelo operativo de Vantara se centra en la atención integral de animales que han sido víctimas de explotación, accidentes o que se encuentran en peligro de extinción. Actualmente, el recinto alberga a más de 2.000 animales pertenecientes a 43 especies distintas, incluyendo elefantes, reptiles, grandes felinos y diversos herbívoros.

Las instalaciones no solo funcionan como un santuario de paso, sino que disponen de centros de atención veterinaria especializados para la recuperación de ejemplares heridos o con problemas en específico, colaborando así con su recuperación.

En los casos específicos, el personal técnico trabaja en la preparación de los animales para una eventual reintegración a sus entornos naturales, siempre que las condiciones biológicas lo permitan. Respecto a la propuesta para los ejemplares colombianos, Ambani fue enfático en un comunicado emitido este martes 28 de abril.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, expresó.

Protocolos legales y estándares sanitarios: entre la conservación y el escrutinio judicial

La gestión de los hipopótamos implica un proceso logístico y jurídico de alta complejidad. Desde la Fundación Reliance sostienen que el proyecto Vantara opera bajo principios estrictos de transparencia y legalidad.

El traslado de fauna internacional se realiza mediante controles sanitarios rigurosos para garantizar la bioseguridad tanto de los ejemplares trasladados como de las especies nativas que ya se encuentran en la India.

Vantara es un avanzado centro de conservación y rehabilitación en la India. FOTO: Vantara
Vantara es un avanzado centro de conservación y rehabilitación en la India. FOTO: Vantara

La organización insistió en que cada adquisición y movimiento de animales se ajusta a la normativa vigente a nivel mundial, buscando desmarcarse de las críticas sobre la procedencia de su fauna.

Según los portavoces de la fundación a medios internacionales, el objetivo primordial es ofrecer un “refugio seguro que cumpla con los estándares éticos internacionales de bienestar animal” para estos animales que están cerca de morir.

En Vantara asisten médicamente y cuidan a los animales. FOTO: Vantara
En Vantara asisten médicamente y cuidan a los animales. FOTO: Vantara

A pesar de su infraestructura, Vantara ha enfrentado cuestionamientos por parte de sectores conservacionistas. La importación de felinos y guepardos desde África generó debates sobre el alcance de sus políticas de adquisición y la transparencia en las rutas de transporte.

Otras organizaciones ambientales y activistas de diferentes partes del mundo han presentado denuncias ante el Tribunal Supremo de la India, alertando sobre posibles irregularidades en el traslado de estos grandes felinos desde Sudáfrica.

El lugar tiene más de 1.400 hectáreas. FOTO: Vantara
El lugar tiene más de 1.400 hectáreas. FOTO: Vantara

Ante estas acusaciones, la justicia india ordenó una auditoría y una investigación exhaustiva por parte de un equipo especial. Tras el análisis de los procedimientos internos, las autoridades judiciales concluyeron que el centro no ha incurrido en violaciones legales ni éticas.

Esta validación judicial reforzó la posición de Vantara como un destino “viable” para el traslado de los hipopótamos desde Colombia, en lo que sería uno de los operativos de rescate animal más grandes de la última década.

También le puede interesar: Asamblea de Antioquia cuestiona eutanasia de hipopótamos del Magdalena Medio ¿Qué propuso entonces?

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