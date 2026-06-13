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Sebastián Montoya largará 11 en el GP de Barcelona este domingo: ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

El piloto del Prema Racing, Sebastián Montoya hizo un buen trabajo y remontó 9 posiciones en la sprint del GP de Barcelona en Fórmula 2. El colombiano fue octavo en la última carrera realizada en Mónaco

  • Sebastián Montoya es duodécimo en el Mundial de Fórmula 2. FOTO: GETTY
    Sebastián Montoya es duodécimo en el Mundial de Fórmula 2. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La Fórmula 2 arribó a Cataluña para el Gran Premio de Barcelona. Sebastián Montoya, quien no tuvo un buen rendimiento en los tres primeros entrenamientos del fin de semana, se medía a un difícil reto este sábado 13 de junio en Montmeló. El colombiano largó en la posición 20 de la sprint, sin embargo, un percance del piloto japonés Ritmo Miyata hizo que varios corredores perdieran en la marcha y eso lo aprovecharon los del fondo.

Sebastián Montoya, que viene de ser octavo en la carrera del pasado domingo 7 de junio en Mónaco, arrancará en una posición privilegiada para luchar por los puntos y así sumar en el Mundial. Se espera que el domingo no le falle el auto, tal como pasó en los libres, pues esta undécima posición es más mérito del piloto colombiano que del Prema.

“La verdad es un resultado que no está ni cerca de lo que esperaba este fin de semana”, mencionó Montoya tras el primer día en Cataluña. El miembro de la escudería TelMex también destacó que, a pesar de los inconvenientes iniciales, se siente con mejor ritmo y velocidad, lo cual aumenta las posibilidades de un resultado positivo.

Montoya quedó a 31 segundos del primer puesto de la sprint, el cual ocupó el piloto indio Arjun Maini, que marcó 39:55.725. La carrera de Fórmula 2 de este próximo domingo 14 de junio será a las 4:25 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN2 y Disney+.

Russell es el poleman en Fórmula 1

George Russell alarga la dominante campaña de Mercedes-Benz AMG Petronas en esta temporada de Fórmula 1. El corredor británico dominó la Qualy en Montmeló y vuelve a partir primero después de cinco carreras. Cabe destacar que, en las cinco anteriores ocasiones, cuatro poles fueron para Kimi Antonelli, compañero de Russell en el equipo Mercedes.

La grata sorpresa del día la dio Lewis Hamilton, quien se hizo con el segundo puesto de la parrilla en la última vuelta de la Qualy 3. Lo negativo para su escudería, Ferrari, fue el choque que sufrió Charles Leclerc a falta de 8’:30’’ de la última clasificación contra un muro de la pista, lo cual dañó el auto del monagesco y lo replegó a la décima posición.

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“Pensé que lucharíamos con McLaren, pero apareció Lewis. Mañana haremos un gran trabajo si todo sale bien, me siento preparado”, mencionó Russell, que fue el más rápido, marcando 1m,14s679 en la tercera clasificación. La carrera del Gran Premio de Fórmula Uno de Barcelona será este domingo 14 de junio a las 8:00 a.m., hora colombiana. Transmite ESPN2 y Disney+.

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