Sebastián Montoya largará 11 en el GP de Barcelona este domingo: ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

La Fórmula 2 arribó a Cataluña para el Gran Premio de Barcelona. Sebastián Montoya, quien no tuvo un buen rendimiento en los tres primeros entrenamientos del fin de semana, se medía a un difícil reto este sábado 13 de junio en Montmeló. El colombiano largó en la posición 20 de la sprint, sin embargo, un percance del piloto japonés Ritmo Miyata hizo que varios corredores perdieran en la marcha y eso lo aprovecharon los del fondo.

Sebastián Montoya, que viene de ser octavo en la carrera del pasado domingo 7 de junio en Mónaco, arrancará en una posición privilegiada para luchar por los puntos y así sumar en el Mundial. Se espera que el domingo no le falle el auto, tal como pasó en los libres, pues esta undécima posición es más mérito del piloto colombiano que del Prema.

“La verdad es un resultado que no está ni cerca de lo que esperaba este fin de semana”, mencionó Montoya tras el primer día en Cataluña. El miembro de la escudería TelMex también destacó que, a pesar de los inconvenientes iniciales, se siente con mejor ritmo y velocidad, lo cual aumenta las posibilidades de un resultado positivo.