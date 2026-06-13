Estos son los cinco acuerdos entre la USO y Ecopetrol que ponen fin al conflicto colectivo

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) anunció que alcanzó un acuerdo definitivo con la administración de Ecopetrol S.A., poniendo fin al conflicto colectivo que se mantenía desde mayo de 2026.
El entendimiento fue logrado hacia las 4:50 a. m. de este 13 de junio, luego de varias semanas de conversaciones entre las partes. Según el sindicato, el acuerdo incluye compromisos relacionados con empleo, condiciones laborales, contratistas, salarios y proyectos sociales en regiones vinculadas a la actividad petrolera.
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