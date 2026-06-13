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¿El Eln es el siguiente? Lo que dejó la muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, en Venezuela

En seis meses, Estados Unidos capturó a Maduro, extrajo a Álex Saab y aniquiló al líder del Tren de Aragua. ¿Quién les da las coordenadas?

  • El presidente Donald Trump anunció la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, el hombre que convirtió una pandilla carcelaria venezolana en una de las organizaciones terroristas más temidas del continente americano. FOTO: Tomada de redes sociales.
    El presidente Donald Trump anunció la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, el hombre que convirtió una pandilla carcelaria venezolana en una de las organizaciones terroristas más temidas del continente americano. FOTO: Tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 55 minutos
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El viernes 12 de junio, a las 8:20 de la noche, Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje que sacudió a América Latina, cuando el Comando Sur de Estados Unidos acababa de matar a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, fundador y máximo jefe del Tren de Aragua.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para eliminar exitosamente a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las Organizaciones Terroristas más sedientas de sangre en el Planeta Tierra”, escribió Trump.

La publicación incluía un video en el que se ve una casa con techo verde que desaparece en segundos bajo una nube de humo. El operativo ocurrió en el sureste del estado Bolívar, en Venezuela.

Este es el tercer golpe de Estados Unidos en Venezuela en menos de seis meses. Y eso levanta una pregunta que nadie en Washington quiere responder en voz alta: ¿alguien en Caracas está entregando las coordenadas?

Siga leyendo: “Los enviaremos al infierno”: Trump muestra el video del bombardeo que mató al máximo jefe del Tren de Aragua

Tres objetivos en seis meses: la secuencia que genera sospechas

La cronología es la sigueinte: el 3 de enero, el dictador Nicolás Maduro fue capturado y entregado a custodia estadounidense tras una operación militar.

El 16 de mayo cayó el barranquillero Álex Saab, operador financiero del régimen venezolano y hombre clave en el esquema de corrupción de Maduro.

Y hace menos de 24 horas, el turno fue para ‘Niño Guerrero’, cuya red criminal tenía tentáculos en seis países: Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela.

Tres objetivos de altísimo valor, tres golpes milimétricos y tres operativos en territorio venezolano o con cooperación venezolana directa.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lo confirmó en X: el operativo contra ‘Niño Guerrero’ se ejecutó “en colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas”. El propio Trump declaró que el ataque fue “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”.

El Ministerio de Comunicación del Gobierno venezolano —el que hoy encabeza la presidenta interina Delcy Rodríguez— emitió un comunicado en el que reconoció la operación conjunta y habló de “intercambio de inteligencia y apoyo técnico especializado”.

Entérese: Trump dice que Estados Unidos mató al ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua

Un analista venezolano experto en seguridad y defensa, consultado por el diario El Tiempo, aseguró: “No se trató de una operación de cooperación judicial sino de la entrega de una de las fichas al servicio del régimen al que le permitían salvaguardarse en Venezuela a pesar de los requerimientos judiciales en varios países”.

El mismo analista señaló que ‘Niño Guerrero’, al igual que los cabecillas de la Segunda Marquetalia y del Eln, era una de las estructuras narcoterroristas que el régimen de Maduro mantenía bajo su protección en territorio venezolano. Una ficha útil. Hasta que dejó de serlo.

“Si bien es claro que, al igual que con el petróleo, Estados Unidos está manejando labores de inteligencia en Venezuela, también se ha barajado la hipótesis de que hay un soplón”, agregó el analista.

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Quién era ‘Niño Guerrero’ y por qué lo buscaban en Chile desde 2023

Héctor Rusthenford Guerrero Flores es el hombre que tomó una banda carcelaria venezolana y la convirtió en una organización transnacional con operaciones en América Latina, Estados Unidos y España.

En Chile, la primera orden de detención internacional contra él la dictó en septiembre de 2023 el tribunal de garantía de Pozo Almonte, un municipio del extremo norte, a 1.400 kilómetros de Santiago. La pidió la Fiscalía Regional de Tarapacá, la primera zona donde se detectó la presencia de la megabanda.

El fiscal Raúl Arancibia explicó en su momento el alcance de los crímenes: “tráfico de migrantes, robos, extorsiones, amenazas, secuestros, tráfico de drogas, trata de personas y homicidios”. Para 2026, el Tren de Aragua ya estaba presente en 14 de las 16 regiones de Chile, con más de 300 integrantes detenidos.

Guerrero también figuraba en la lista de los fugitivos más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Uno de los episodios más graves atribuidos a ‘Niño Guerrero’ es el secuestro y asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda en Chile, en febrero de 2024. Su cuerpo apareció enterrado bajo cemento en una barriada del sur de Santiago.

Un testigo clave del caso declaró a los investigadores que Diosdado Cabello, entonces ministro del Interior de Venezuela, había encargado y pagado el secuestro de Ojeda a criminales del Tren de Aragua en Chile. El responsable local del operativo: Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’.

El fiscal Héctor Barros, principal persecutor de los delitos del Tren de Aragua en Chile, confirmó que detrás del crimen de Ojeda hubo un móvil político.

El analista consultado por El Tiempo lo reafirmó: “está probado que ‘Niño Guerrero’ ejecutó misiones ordenadas por el régimen”.

En contexto: Cae extraditable del Tren de Aragua: fue capturada en Medellín la hermana del cofundador de la banda

El Gobierno de Gustavo Petro se ha pronunciado sobre el bombardeo milimétrico ejecutado en territorio venezolano que Trump ya anunció que replicará en otros países del hemisferio.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores es el hombre que tomó una banda carcelaria venezolana y la convirtió en una organización transnacional con operaciones en América Latina, Estados Unidos y España.
Héctor Rusthenford Guerrero Flores es el hombre que tomó una banda carcelaria venezolana y la convirtió en una organización transnacional con operaciones en América Latina, Estados Unidos y España.

Los que siguen: ¿el Eln es el próximo objetivo?

Si la hipótesis de las entregas pactadas es cierta, el tablero criminal de la región podría cambiar en los próximos meses. El analista consultado por El Tiempo advierte que al igual que el Tren de Aragua, tanto las disidencias de la Segunda Marquetalia, que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay, como el Eln siguen operando desde Venezuela bajo la protección del régimen.

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, ya lo dijo sin ambages en X: la operación tuvo como objetivo “un complejo del Tren de Aragua”. La maquinaria está en marcha.

Trump, que al inicio de su segundo mandato designó al Tren de Aragua como organización terrorista, también ha desplegado al Departamento de Defensa para perseguir embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre del año pasado. Más de 200 personas han muerto en esos ataques.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la CIA ejecutó en diciembre pasado un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana que, según creía Washington, el Tren de Aragua usaba para almacenar y exportar droga.

Así las cosas, Venezuela, bajo Delcy Rodríguez, respaldada por la Casa Blanca desde la captura de Maduro, está negociando su supervivencia entregando a quienes antes protegía.

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