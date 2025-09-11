Dejan en libertad a sospechoso del asesinato del líder político Charlie Kirk en Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos siguen buscando al atacante que asesinó con arma de fuego al influencer Charlie Kirk, un activista de ultraderecha muy cercano al presidente, Donald Trump, cuyo homicidio atizó el temor de un recrudecimiento de la violencia política en el país.

La persona que había sido detenida al principio de la investigación fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.

“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.

El director no dio más detalles de la persona, sobre la cual al parecer no había evidencia contundente para presentarla ante el juez.

El presidente Trump acusó a la retórica de la “izquierda radical” de haber contribuido al asesinato de Kirk, de 31 años, a quien calificó de “mártir de la verdad”.

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, dijo Trump horas después del ataque en un video publicado en su plataforma Truth Social.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”, añadió.

El mandatario republicano prometió que su gobierno “encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan”.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y ayudó a Trump a aumentar su adhesión entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

El activista recibió un tiro en el cuello mientras hablaba en un evento en una universidad en Utah el miércoles, una tragedia que fue captada por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

En las grabaciones se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.