Enviaron a la cárcel a policía involucrado en intento de asalto a joyería en Bucaramanga

El subintendente Richard José Sierra Bravo fue imputado de cuatro delitos, entre ellos el de homicidio agravado por la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, que participó en el operativo que frustró el robo. El capturado no aceptó los cargos.

  • El subintendente Richard José Sierra Bravo fue capturado el viernes 5 de diciembre, una semana después del intento de asalto. FOTOS: Colprensa y captura de video
    El subintendente Richard José Sierra Bravo fue capturado el viernes 5 de diciembre, una semana después del intento de asalto. FOTOS: Colprensa y captura de video
Colprensa
hace 10 horas
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo por su posible participación en el intento de asalto a una joyería de Bucaramanga, Santander, el pasado 29 de noviembre.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que los materiales probatorios obtenidos revelan que el judicializado habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar desde octubre del año en curso.

Además, Sierra Bravo también habría recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco.

De esta forma, presuntamente alertó sobre el momento exacto en el que debía ejecutarse la acción ilegal, la cual desembocó en la muerte de un integrante de la Policía Nacional que intentó frustrar el robo.

Además, una hipótesis apunta a que el subintendente habría negociado recibir el 30 % del valor total de las joyas hurtadas.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander imputó al uniformado los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El acusado no aceptó los cargos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, indicó que el subintendente Sierra Bravo “había llegado aproximadamente hace tres meses, trasladado de otra unidad policial”.

“Lo que podemos decir hasta el momento es que no toleramos ningún hecho de esta dimensión y que a todo uniformado que transgreda se le aplicará todo el peso de la ley”, agregó el comandante.

Durante las audiencias que se adelantaron contra los cinco capturados señalados de pertenecer a la banda ‘Los Costeños’, ya había surgido el señalamiento contra el subintendente Sierra por parte de la Fiscalía.

En video: Reconocido actor fue la víctima de trágico accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander

“Estaban varios policías inmersos, que no se conocen; a uno de ellos lo nombraron con el apellido Sierra y, al parecer, trabajaba cerca o tendría jurisdicción en inmediaciones del centro comercial, y les avisaría todo lo que informaran por radio”, dijo el fiscal que lleva el caso.

¿Cómo fue el intento de atraco en una joyería en Bucaramanga?

Un equipo de la Sijin recibió información de inteligencia sobre un posible robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, el pasado sábado 29 de noviembre. Ante esto, varios uniformados encubiertos fueron enviados para verificar la amenaza, entre ellos el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, experto en este tipo de operaciones.

Al llegar, los investigadores detectaron a varios hombres armados dentro y fuera del local. Los delincuentes, al notar la presencia de los policías, abrieron fuego y uno de los disparos impactó al intendente Leal Briceño, quien posteriormente perdió la vida.

Los funcionarios, vestidos de civil, respondieron de inmediato, generándose un intenso intercambio de disparos que alarmó a los visitantes del centro comercial, quienes buscaron refugio mientras grababan la escena con sus celulares.

Durante la balacera, los compañeros del intendente lograron herir a tres asaltantes y abatir a uno de ellos. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la joyería.

Siga leyendo: Tras graves hallazgos, cerraron empresa que escaneó el iris a miles de personas en Bucaramanga

Los capturados fueron identificados como Adrianis Esther González Garavito, de 27 años; Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años; Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años; Jhony José Rodríguez Castillo, ciudadano venezolano de 27 años; Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años; y el subintendente de la Policía Richard José Sierra Bravo. Según las autoridades, aún faltan por capturar otros miembros de la banda.

Este martes 9 de diciembre se reanudarán las audiencias contra los cinco primeros capturados para definir si correrán la misma suerte que el subintendente, que fue enviado a prisión.

