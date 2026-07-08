Encuentran sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez es uno de los cientos de niños que murieron sepultados tras los terremotos que sacudieron a Venezuela hace dos semanas. Sin embargo, su historia cobró notoriedad porque sus padres acudieron a las redes sociales para pedir ayuda, convencidos de que el niño seguía con vida bajo los escombros.

Fue así como hasta el edificio en ruinas donde quedó atrapado Lucas llegaron decenas de voluntarios para apoyar las labores de rescate. La esperanza nunca se apagó. Todos los días, su mamá publicaba un video con el mismo mensaje: “Hoy sí rescataremos a Lucas”.

En redes sociales, la fe se hacía cada vez más fuerte. Miles de personas, convencidas de que aún era posible un milagro, siguieron minuto a minuto las operaciones de búsqueda. Pero este martes, 14 días después de la tragedia, los rescatistas encontraron el cuerpo de Lucas junto al de sus tíos, poniendo fin a una historia que mantuvo en vilo a miles de personas.

La información fue confirmada por Guillermo Arana Leyton, jefe del operativo a cargo de las labores. “Hace unos 40 minutos sacamos sin vida a Lucas. Muy doloroso”.

Lucas no vivía en La Guaira, la zona que terminó siendo el epicentro del trágico doble sismo que hasta ahora ha dejado 3.685 muertos, más de 16.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Estaba ese día de visita donde sus tíos porque era día festivo. Tampoco era de Venezuela. Era argentino. Había llegado a ese país en enero pasado, cinco meses atrás.

Bianca Martínez, venezolana, y Marcos Gámez, argentino, padres de Lucas, dejaron aquel 24 de junio al niño para que disfrutara un día de playa con sus tíos. Apenas 30 minutos después, cuando ya estaban lejos, comenzó el terremoto.

Se devolvieron corriendo hasta el lugar donde minutos antes habían dejado a su hijo, pero cuando llegaron se encontraron con el edificio completamente en ruinas.

De Lucas supieron después; un vecino que logró sobrevivir les aseguró que el niño había entrado al ascensor junto a uno de sus tíos apenas unos minutos antes de que comenzara el terremoto. Como el ascensor no llegaba al segundo piso, ambos tuvieron que bajar en el tercero y continuar por las escaleras. Desde ese momento, sus padres creyeron que el niño había alcanzado a llegar al apartamento o que había quedado atrapado en el pasillo cuando el edificio empezó a colapsar.

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