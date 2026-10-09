Amnistía Internacional pidió “resistir” el ataque de EE. UU. a la Corte Penal Internacional tras Nobel de Paz a Navi Pillay

Amnistía Internacional criticó duramente este viernes 9 de octubre el “ataque” de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), e instó a los países a “resistir” tras la imposición de sanciones por parte de Washington a ese organismo judicial.
“Las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para aislar y, en última instancia, destruir la Corte Penal Internacional”, declaró la abogada Erika Guevara Rosas, dirigente de la organización humanitaria basada en Londres, en un comunicado.
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“Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas sanciones”, agregó. La entidad ha instado a los Estados de la comunidad internacional a oponerse con firmeza a la campaña de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI).