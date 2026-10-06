La historia de la mujer que construyó el operador de internet de Google y ahora trabaja para la paisa Somos Internet

Cuando Jill Szuchmacher llegó a Google en 2006, la compañía todavía estaba lejos de tener las dimensiones que alcanzaría años después. Tenía unos 5.000 empleados y Szuchmacher venía de la industria del entretenimiento, donde había trabajado en producción para MTV. Durante los siguientes 14 años participó en algunos de los proyectos que ayudaron a ampliar el negocio del gigante tecnológico, desde YouTube y Google TV hasta Chromecast. Pero uno de los capítulos más importantes de su trayectoria fue Google Fiber, el negocio con el que Google decidió entrar al mercado de internet de fibra óptica para el hogar en Estados Unidos. Szuchmacher estuvo involucrada desde sus primeras etapas y terminó liderando buena parte de su expansión y operación. Ahora, esa experiencia está siendo aplicada en una compañía nacida en Medellín. Desde Nueva York y la capital antioqueña, Szuchmacher se desempeña como Chief Operating Officer (COO) de Somos Internet, empresa fundada en 2021 que ya supera los 100.000 usuarios en Colombia. Su llegada pone a una ejecutiva con experiencia en grandes compañías tecnológicas y operadores de fibra al frente de una startup colombiana que busca ampliar su red y convertirse en una plataforma de infraestructura digital para América Latina. Le puede interesar: Somos Internet, startup paisa, levanta US$40 millones; acelera su expansión a México

De Google a construir una red de fibra desde cero

Szuchmacher entró a Google en el área de New Business Development, encargada de explorar negocios que todavía no tenían un modelo definido. Desde allí participó en Google Video y en las primeras etapas de integración de YouTube después de su adquisición. También trabajó en la integración de DoubleClick, operación que terminó siendo fundamental para el negocio publicitario de Google, y posteriormente estuvo involucrada en Google TV. Allí estructuró alianzas con compañías como Sony y Logitech para llevar Android a los televisores. El siguiente paso fue Google Fiber. Cuando Google escogió Kansas City como la primera ciudad para desplegar su red de fibra óptica, Szuchmacher recibió el encargo de analizar cómo debía crecer el negocio. Durante siete años pasó de las funciones de desarrollo de negocios a involucrarse directamente en áreas como el despliegue de la red, ingeniería, operación y cadena de suministro. Google Fiber terminó llegando a diez ciudades y se convirtió en uno de los referentes del mercado estadounidense de conexiones de fibra al hogar. “Google Fiber era una startup dentro de Google. Toda mi carrera he trabajado en startups dentro de grandes compañías”, recuerda Szuchmacher. “Ahora trabajo en una startup de verdad, compitiendo sin el paraguas de una corporación gigante”. Después de su paso por Google, la ejecutiva continuó vinculada al sector de conectividad. En Ting Internet llegó como Chief Strategy Officer, con el objetivo de preparar la compañía para una etapa de expansión. Más adelante, Sony la escogió como CEO fundadora de una nueva división de telecomunicaciones en Estados Unidos. Allí tuvo que construir desde cero la estrategia de mercado, el producto, la marca y el modelo de entrada al mercado, además de formar el equipo y negociar alianzas para la infraestructura. Lea más: Somos nació en la comuna 13 tiene 900 empleados y conecta a 70.000 hogares

¿Por qué terminó en una startup de Medellín?

La historia comenzó con un proceso de inversión. Union Square Ventures, fondo de capital de riesgo con sede en Nueva York, estaba evaluando invertir en Somos Internet y le pidió a Szuchmacher participar en la diligencia técnica de la compañía. Su primera visita a Medellín no fue, por tanto, como ejecutiva de Somos, sino como parte del proceso para evaluar el negocio. Lo que encontró fue una compañía que había decidido controlar buena parte de su infraestructura tecnológica: desde el diseño de la red hasta los routers y el software que utiliza para operar. Durante ese proceso conoció a Forrest Heath, fundador de Somos. Según recuerda Szuchmacher, Heath aprovechó una conversación durante la diligencia para hacerle una propuesta: “Necesito a alguien que nos lleve hacia adelante en esas áreas. Escuché que estás buscando qué hacer. ¿Considerarías unirte?”. La ejecutiva aceptó y se incorporó como COO en febrero de 2025. “Me impresionó que Forrest quisiera en su equipo directivo justamente a alguien que no tiene miedo de presionarlo”, señala. Su papel consiste en llevar a la operación una lógica que, según explica, aprendió durante sus años en Google: pensar primero en cómo debe funcionar una compañía cuando alcanza una escala mucho mayor y luego construir los procesos necesarios para llegar hasta allí. “En Google nada es exitoso si no funciona a escala gigante. Eso te obliga a pensar desde el final: qué tiene que ser cierto para que esto funcione, y construir desde esos hallazgos”, explica. Esa lógica ya ha tenido efectos en Somos. Una decisión de la compañía de ampliar su cobertura más allá de grandes edificios y llegar también a viviendas y construcciones pequeñas obligó a modificar la arquitectura de red, cambiar proveedores y ajustar procedimientos operativos en cuestión de meses. “Estamos construyendo el avión mientras volamos. Para una COO rígida sería difícil. Yo no soy rígida: me encanta ese reto”, afirma.

El siguiente objetivo: fibra, datos e inteligencia artificial

El proyecto de Somos no se limita a conectar hogares. La compañía, fundada en Medellín en 2021, diseña, fabrica y opera redes de fibra óptica y busca construir una infraestructura que le permita ampliar la conectividad en Colombia y posteriormente en otros mercados latinoamericanos. Szuchmacher ve allí una oportunidad que va más allá del acceso a internet. Su visión para los próximos cinco años contempla una infraestructura troncal de conectividad para Colombia y capacidades de datos que, según plantea, serán cada vez más relevantes a medida que avance la inteligencia artificial. “Llevar un giga a Colombia y al resto de América Latina a precios accesibles para todos es enormemente emocionante”, afirma. “Pero también estamos construyendo el stack de infraestructura que puede hacer que el próximo siglo de la región sea muy distinto al anterior”. Conozca también: Somos Internet, startup que compite con los grandes: genera 798 empleos y tiene planes de duplicar su equipo en Colombia La ejecutiva hace parte de un equipo que Somos ha venido ampliando con profesionales provenientes de distintos sectores y mercados. La compañía ha incorporado, entre otros perfiles, ingenieros colombianos que trabajaban en empresas tecnológicas en el exterior y profesionales con experiencia en banca de inversión. El reto para Szuchmacher, sin embargo, es distinto al que enfrentó en Google. Allí tenía detrás una de las mayores compañías tecnológicas del mundo; ahora debe llevar la experiencia adquirida en Silicon Valley a una empresa mucho más pequeña, que compite en un mercado de telecomunicaciones dominado por operadores de gran escala. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: