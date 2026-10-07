Medellín pone dos bares entre los 50 mejores del mundo, ¿los conoce?

La coctelería colombiana vivió una noche histórica este miércoles 7 de octubre en Milán (Italia), donde se reveló la lista The World’s 50 Best Bars 2026. Alquímico, de Cartagena, quedó en el tercer lugar, y Medellín puso dos bares en el top 50: Mamba Negra, en el puesto 22, y Carmen, en el 39.
The World’s 50 Best Bars es el ranking de bares de 50 Best, la misma organización que elabora The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants. Esta última eligió en 2025 a El Chato, de Bogotá, como el mejor restaurante de América Latina. La lista de bares se publica desde 2009 y se construye con los votos de más de 800 expertos en bebidas de todo el mundo.
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