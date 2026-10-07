Murió a los 91 años Hersilia Grisales, una de las pioneras del Desfile de Silleteros

Hersilia Grisales de Patiño vivió 91 años y alcanzó a ver cómo una costumbre campesina, de la que fue protagonista, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de Medellín. Su muerte la confirmó la Asociación Gremial Corporación de Silleteros de Santa Elena (COS.E.), que en un comunicado expresó sus condolencias a la familia y exaltó su papel en la construcción y la preservación de la identidad cultural del corregimiento. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer trabajadora, de carácter firme, noble y profundamente generosa. Su vida estuvo ligada a las flores y a la labor campesina de la que nació el Desfile de Silleteros. “Su legado permanece en las nuevas generaciones, en sus hijos, nietos y demás familiares que aún portan con orgullo una tradición que ella ayudó a sembrar desde sus primeros tiempos”, dijo la Corporación. Entérese: Luto entre los silleteros por la muerte de uno de sus niños: llevaba dos días desaparecido

Madre e hija

Su historia como silletera empezó junto a su madre, Isabel Atehortúa, en los primeros años de la tradición. En 1957, ambas hicieron parte de la gesta cultural que dio origen al primer Desfile de Silleteros. Pero la silleta es anterior al desfile: nació en Santa Elena como un medio de transporte para llevar personas, alimentos y productos agrícolas por los antiguos caminos de herradura. “Después, los campesinos comenzaron a cargar flores para venderlas en la antigua plaza de Cisneros y así nació la tradición silletera”, explica Catalina Zapata, silletera de la vereda El Placer.

Hoy, Ana Isabel Patiño y Julieta Nieto son las encargadas de preservar esa herencia y de seguir cargando, en cada Feria de las Flores, la historia de su territorio. Es la de los Atehortúa, una familia que lleva más de cinco generaciones elaborando silletas. Isabel recibió uno de los primeros contratos que entregó la Alcaldía de Medellín y participó en el primer desfile junto a su hija. Después, el contrato pasó a Ana Isabel Patiño, quien lo heredó de su bisabuela. Julieta Nieto, de 18 años, recibió el de su abuelo, Juan Bautista, y vivió este 2026 su primer Desfile de Silleteros. Cada año, los preparativos reunían a varias generaciones en la casa de Hersilia, donde se hablaba de flores, diseños y materiales, y donde ella recordaba con sus familiares los primeros desfiles. Allí también se contaban las historias de quienes participaron antes y de quienes empezaban a ocupar su lugar. La familia conserva la elaboración de la silleta tradicional, considerada la base de las categorías que existen hoy. Julieta, la más joven de esta tradición que lleva casi 70 años, sigue cargándola a cuestas, embelleciendo y enorgulleciendo a la ciudad. Hace apenas cuatro semanas, la familia celebraba el cumpleaños de Hersilia. Hoy, honran su memoria en las ceremonias fúnebres que se celebraron desde el día martes hasta la mañana de hoy en el corregimiento de Santa Elena. Lea más: John Jairo Grajales, ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2026: estos son todos los ganadores Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas