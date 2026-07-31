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Acuerdo entre Hamás e Israel: el desarme del grupo palestino queda condicionado a la retirada de Gaza

El pacto, anunciado por Donald Trump, será discutido en una nueva ronda de negociaciones con mediadores internacionales.

  • Hamás condicionó su desarme a la retirada progresiva de las tropas israelíes de Gaza, mientras Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos ultiman los detalles del acuerdo de alto el fuego. FOTO: AFP.
    Hamás condicionó su desarme a la retirada progresiva de las tropas israelíes de Gaza, mientras Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos ultiman los detalles del acuerdo de alto el fuego. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes que aceptó el acuerdo para su desarme, aunque dejó claro que el proceso dependerá del cumplimiento de una condición central: que Israel retire gradualmente sus tropas de la Franja de Gaza y cese las operaciones militares en el enclave.

La posición fue expresada por Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento palestino, quien aseguró que el borrador del acuerdo establece la obligación de Israel de abandonar Gaza, reabrir los pasos fronterizos y poner fin a los ataques.

”Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”, afirmó Hamad en declaraciones a medios árabes. También explicó que el texto fue discutido con otras facciones palestinas y reiteró que el compromiso...

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