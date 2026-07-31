Acuerdo entre Hamás e Israel: el desarme del grupo palestino queda condicionado a la retirada de Gaza

El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes que aceptó el acuerdo para su desarme, aunque dejó claro que el proceso dependerá del cumplimiento de una condición central: que Israel retire gradualmente sus tropas de la Franja de Gaza y cese las operaciones militares en el enclave. La posición fue expresada por Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento palestino, quien aseguró que el borrador del acuerdo establece la obligación de Israel de abandonar Gaza, reabrir los pasos fronterizos y poner fin a los ataques. ”Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”, afirmó Hamad en declaraciones a medios árabes. También explicó que el texto fue discutido con otras facciones palestinas y reiteró que el compromiso...