Desde el 1 de agosto inicia la transición al Registro Universal de Ingresos: ¿qué pasará con el Sisbén y los subsidios?

A partir del 1 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional iniciará en Colombia la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo instrumento de focalización que integrará la información del Sisbén con registros administrativos de entidades públicas para clasificar a la población según sus ingresos y apoyar la asignación de subsidios, ayudas y programas sociales.
La implementación comenzará luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ampliara el plazo inicialmente previsto para julio mediante el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, con el fin de completar ajustes técnicos, operativos e institucionales.