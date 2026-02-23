Tragedia aérea en Perú: 15 personas murieron en accidente de un helicóptero militar

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes 23 de febrero tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar. Le puede interesar: Video | Rayo impactó a un soldado y le causó daños a un helicóptero en la base militar de Popayán En un comunicado publicado en sus redes sociales, la FAP precisó que el helicóptero realizaba largas labores humanitarias de vigilancia y rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.

“El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (...), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo”, señaló la FAP, para un total de 15 personas fallecidas en este accidente. Entre las víctimas se reportaron siete menores de edad. “Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer”, indicó la fuerza aérea en el comunicado. El general Antonio Lamadrid, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó a la radio RPP que las autoridades se desplazaron al lugar del hallazgo para el levantamiento de los cadáveres. “El helicóptero fue hallado lejos de la zona urbana del distrito arequipeño de Chala”, dijo.

Las fuertes inundaciones han azotado el territorio de Arequipa desde el 19 de febrero. El helicóptero estaba cumpliendo con misiones humanitarias por esta razón. FOTO: Fuerza Aérea del Perú (FAP)

El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida. Tras confirmar la identidad de las personas fallecidas, quienes al parecer algunos eran familiares de los miembros de la Fuerza Aérea, la entidad se volvió a pronunciar en redes con un mensaje de despedida para las víctimas. “Nuestro más profundo pésame a los familiares, amigos y a toda la familia FAP por la irreparable pérdida de nuestra tripulación y pasajeros. ‘Los aviadores nunca mueren, solo vuelan más alto’”, se lee en la misiva de la institución tras dar a conocer el lamentable suceso en el sur del país.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Perú expresó sus condolencias con los familiares de las víctimas del accidente, por medio de un sentido mensaje en redes sociales, en el que aseguraron que están acompañándolos en este momento. “El Ministerio de Defensa lamenta profundamente esta irreparable pérdida que enluta a la Fuerza Aérea del Perú y al país. Acompañamos a sus familias y elevamos nuestras oraciones por el descanso y la paz de sus almas”, expresaron.

Estas fueron las 15 víctimas del helicóptero en Perú

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) dio a conocer el nombre de las personas fallecidas en el accidente aéreo. En el caso de los menores, solo dieron las iniciales de sus nombres. - Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión (tripulación) - Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo (tripulación) - Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove (tripulación) - Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán (tripulación) - Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50) - Ivis Rodríguez Romero (49) - F.N.R. (17) - F.N.R. (15) - Elisa Bernal Paredes (49) - G.T.B. (14) - F.T.B (14) - M.G.M.L. (14) - Zoila Fernández Medina (45) - M.G.F (14) - A.G.F (03)