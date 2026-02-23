Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en Pereira: así fue la romántica boda

El cantante de música popular Jhonny Rivera y la intérprete Jenny López se dieron el “sí, acepto” este domingo 22 de febrero en Arabia, corregimiento de Pereira, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y cientos de seguidores que quisieron acompañarlos en uno de los días más importantes de su vida.
La boda se celebró en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en zona rural del municipio. El primero en llegar fue Rivera, quien apareció a bordo de un tradicional jeep, fiel a las costumbres cafeteras de la región. Minutos después arribó López en un carro antiguo conducido por su padre, Carlos, quien también la acompañó hasta el altar.