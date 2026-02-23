¿Quién es el nuevo líder del Cártel Jalisco? Todo lo que se sabe sobre alias El 03, posible sucesor de alias Mencho

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta un vacío de poder sin precedentes.

Entre los nombres que cobran fuerza para asumir el liderazgo de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo destaca el de Juan Carlos Valencia González, conocido como alias El 03 o R3.

Este hombre no sería un desconocido en la cúpula del cartel. Es hijastro del abatido El Mencho e hijo biológico de Rosalinda González Valencia, apodada La Jefa, quien ha sido señalada por manejar los recursos financieros del grupo ligado a Los Cuinis, organización aliada al CJNG.

Su alias 03 se debe a que, dentro de la estructura jerárquica, ocupaba el tercer puesto, solo por detrás de Oseguera Cervantes y de su hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito.

Sin embargo, este último está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, siendo Valencia González el único apuntado por sucesión familiar. Según informes de inteligencia, El 03 ha sido el cerebro detrás del Grupo Élite, el brazo armado del cártel encargado de las operaciones más violentas y de la expansión territorial.