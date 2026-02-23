x

¿Quién es el nuevo líder del Cártel Jalisco? Todo lo que se sabe sobre alias El 03, posible sucesor de alias Mencho

El sucesor de alias Mencho, el cabecilla del Cartel Nueva Generación de Jalisco, podría ser por línea familiar; sin embargo, su ascenso dentro de la estructura criminal no estaría asegurado. Esto pasaría tras la abatida de uno de los narcos más buscados.

  • Alias Mencho fue abatido en un operativo militar en Jalisco. Ante su muerte, alias El 03 podría ser su sucesor si se sigue la cadena familiar. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta un vacío de poder sin precedentes.

Entre los nombres que cobran fuerza para asumir el liderazgo de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo destaca el de Juan Carlos Valencia González, conocido como alias El 03 o R3.

Lea también: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano

Este hombre no sería un desconocido en la cúpula del cartel. Es hijastro del abatido El Mencho e hijo biológico de Rosalinda González Valencia, apodada La Jefa, quien ha sido señalada por manejar los recursos financieros del grupo ligado a Los Cuinis, organización aliada al CJNG.

Su alias 03 se debe a que, dentro de la estructura jerárquica, ocupaba el tercer puesto, solo por detrás de Oseguera Cervantes y de su hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito.

Sin embargo, este último está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, siendo Valencia González el único apuntado por sucesión familiar. Según informes de inteligencia, El 03 ha sido el cerebro detrás del Grupo Élite, el brazo armado del cártel encargado de las operaciones más violentas y de la expansión territorial.

El perfil sanguinario y estratégico de alias El 03

Documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya Leaks describen a Valencia González como un líder sanguinario que coordina operaciones en el sureste de Jalisco, abarcando municipios como Mazamitla y Jilotlán, y extendiendo su influencia hasta el estado de Colima. Además de su control territorial, se le vincula con redes de importación y exportación de cocaína y metanfetaminas.

La relevancia de este hombre es tal que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

A diferencia de otros líderes, su perfil suele ser menos mediático, pero su capacidad operativa lo mantiene como un pilar fundamental para la continuidad del cártel.

Otros posibles sucesores de alias Mencho

A pesar de su cercanía familiar, el ascenso de ‘El 03’ no está garantizado. El liderazgo en el CJNG, más que heredarse, suele imponerse por la fuerza.

Valencia González compite con otros mandos de alto rango, principalmente con Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, quien sería considerado según las autoridades como el narco favorito dentro del cartel por su capacidad estratégica en el reclutamiento forzado y la coordinación de células armadas, contando además con el respaldo de otros sectores de la familia de El Mencho.

Otros nombres en la lista de posibles sucesores incluyen a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, yerno del difunto líder.

Lea más: ¿Hay riesgo de que se extienda a Medellín el conflicto en México por la muerte de alias El Mencho? Esto es lo que se sabe

Qué le espera a México tras la muerte del líder del CJNG

La desaparición de alias Mencho, quien dirigía la organización criminal “con puño de hierro”, ha desatado una ola de violencia inmediata en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato, caracterizada por narcobloqueos e incendios.

De acuerdo con expertos consultados por medios locales, el CJNG podría fragmentarse en facciones regionales o sumergirse en una guerra interna sangrienta si no se logra una centralización rápida del mando.

Por el momento, las autoridades mexicanas y estadounidenses permanecen en alerta máxima ante la posibilidad de que el nuevo liderazgo opte por una estrategia de narcoterrorismo para consolidar su poder frente al Estado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era El Mencho?
Fue el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
¿Quién es El 03?
Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho y presunto líder operativo del Grupo Élite del CJNG.
¿Por qué EE. UU. ofrece recompensa?
Porque es considerado objetivo prioritario por su presunta participación en tráfico internacional de drogas.

