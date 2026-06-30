Casi 59.000 edificaciones habrían resultado dañadas o destruidas tras los terremotos en Venezuela

Una evaluación preliminar difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) indicó que aproximadamente 58.870 edificios habrían resultado dañados o destruidos tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. El análisis, elaborado con datos satelitales, se conoce mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda y atención de la emergencia, que deja al menos 1.700 personas fallecidas y decenas de miles de desaparecidos.

La estimación fue realizada por los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, a partir de imágenes de radar de alta resolución captadas por el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) el 25 de junio, un día después de los sismos. Los investigadores señalaron que “Es probable que aproximadamente 58.870 edificios hayan resultado dañados o destruidos en toda la región afectada”.

El balance oficial reporta 855 infraestructuras afectadas, 189 con “derrumbe total”. FOTO: AFP

Evaluación satelital y alcance del análisis

El cálculo fue difundido a través del portal de la Nasa y se basa en una técnica conocida como detección de cambios de coherencia. Este procedimiento compara imágenes de radar tomadas antes y después del terremoto para identificar cambios bruscos en la superficie que puedan estar asociados con daños en las estructuras. Para el análisis se compararon las imágenes posteriores al desastre con 65 imágenes registradas durante el año anterior. Un edificio se considera probablemente afectado cuando al menos la mitad de su superficie coincide con una zona donde el sistema detecta cambios significativos. Este método también se utiliza para evaluar destrucción en escenarios de conflicto. Según la información publicada, los daños se concentran principalmente en la costa central de Venezuela y en el corredor urbano de Caracas, incluyendo sectores como Petare y Antímano. Los autores advirtieron que “esta es una evaluación preliminar y rápida. Refleja un cambio abrupto en la superficie consistente con los daños”, por lo que precisaron que los resultados deben interpretarse como un indicador y no como una verificación realizada en terreno. Los investigadores también explicaron que la evaluación presenta algunas limitaciones, ya que no ha sido validada mediante inspecciones en terreno, la resolución de aproximadamente 30 metros puede dificultar la identificación de estructuras pequeñas o muy próximas entre sí y el análisis cubrió cerca del 75 % del terreno seco de la zona afectada.

El cálculo se basó en imágenes del satélite Sentinel-1 captadas un día después de los sismos. FOTO: NASA

Diferencias con el balance oficial y apoyo a la emergencia

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que hasta el lunes se habían identificado 855 infraestructuras con daños, de las cuales 189 registraron “derrumbe total”, una cifra inferior a la estimación obtenida mediante el análisis satelital. La Nasa informó que sus satélites estaban “brindando apoyo fundamental, captando imágenes y datos para ayudar a los equipos en el terreno a evaluar los impactos y orientar los esfuerzos de respuesta”. Además, activó su Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres y publicó un mapa elaborado con la misión NISAR que muestra los desplazamientos del terreno provocados por los terremotos, información que puede ser utilizada tanto en las labores de emergencia como en el estudio del comportamiento de las fallas geológicas.