Gobierno desplegará equipo para definir qué viviendas deben reconstruirse tras el terremoto

El Gobierno Nacional presentó la estrategia “Juntos reconstruimos la patria”, con la que puso en marcha el Plan Milagro de Reconstrucción para atender las regiones del centro y occidente del país afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La estrategia fue anunciada al término de una reunión con representantes del sector de la construcción, liderada por el presidente Abelardo De La Espriella. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, explicó que el objetivo es coordinar tanto la respuesta inmediata como la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo.