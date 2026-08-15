Gobierno desplegará equipo para definir qué viviendas deben reconstruirse tras el terremoto

El Gobierno Nacional presentó la estrategia “Juntos reconstruimos la patria”, con la que puso en marcha el Plan Milagro de Reconstrucción para atender las regiones del centro y occidente del país afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La estrategia fue anunciada al término de una reunión con representantes del sector de la construcción, liderada por el presidente Abelardo De La Espriella. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, explicó que el objetivo es coordinar tanto la respuesta inmediata como la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo.

La primera fase estará concentrada en dos frentes: la atención de la emergencia y un diagnóstico definitivo de las afectaciones, tanto en número de hogares damnificados como en viviendas afectadas. Uno de los principales pasos de la estrategia será el despliegue de profesionales en territorio a partir de la próxima semana. El propósito será establecer con precisión la magnitud de los daños y determinar cuáles viviendas pueden ser recuperadas mediante obras de mejoramiento y cuáles deberán ser reconstruidas por completo. “Vamos a tener un ejército de profesionales a partir de la próxima semana en territorio, levantando un diagnóstico real de cuántas casas necesitan mejoramiento de vivienda y cuántas definitivamente hay que reconstruir”, explicó el ministro Beltrán. El diagnóstico técnico será determinante para definir las soluciones que recibirá cada familia y evitar que la reconstrucción se base únicamente en estimaciones preliminares de los daños. Para el Gobierno, la prioridad más inmediata es atender a las familias damnificadas y establecer técnicamente la dimensión real de la emergencia. Mientras avanza el diagnóstico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) trabajará con los entes territoriales en la entrega de subsidios de arrendamiento para las familias que tengan que abandonar temporalmente sus viviendas. La respuesta también contempla mecanismos de apoyo relacionados con los servicios públicos y otros recursos necesarios para atender las necesidades inmediatas de los hogares afectados. La estrategia tendrá además un componente de gestión interinstitucional para acelerar las labores de recuperación.

En ese frente, el sector empresarial participará con maquinaria amarilla para apoyar la remoción de escombros. También se recurrirá al Banco de Materiales, con el propósito de generar soluciones oportunas mediante las alcaldías y gobernaciones.

Vivienda Milagro priorizará casas reparables y nuevas soluciones

La etapa de reconstrucción se desarrollará mediante el programa Vivienda Milagro. En una primera instancia, el Gobierno prevé trabajar con Camacol para identificar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que estén terminados, disponibles y en condiciones de ser entregados de manera inmediata. La búsqueda incluirá proyectos ubicados en las zonas afectadas o en áreas cercanas que permitan atender a las familias damnificadas.

Para los hogares cuyas viviendas tengan daños reparables, el programa priorizará los mejoramientos que permitan recuperar condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. La clasificación definitiva dependerá, sin embargo, del diagnóstico técnico que comenzará a levantarse en territorio desde la próxima semana. El Gobierno anunció que Vivienda Milagro tendrá un componente especial para las familias rurales, con el objetivo de que la recuperación no se concentre exclusivamente en los centros urbanos. La estrategia buscará responder a las características productivas, sociales y territoriales de las familias campesinas afectadas por el terremoto. Esto implica considerar las particularidades de las viviendas rurales y las actividades económicas que desarrollan sus habitantes. Para avanzar en este frente, el Gobierno promoverá alianzas con productores regionales, empresarios locales, entidades financieras y gremios vinculados al campo.

Entre los actores que podrían participar se encuentran la Federación Nacional de Cafeteros, los gremios de productores de palma y cacao y el Banco Agrario, además de otras organizaciones con presencia efectiva en las zonas rurales afectadas. Así, la estrategia “Juntos reconstruimos la patria” busca combinar la atención inmediata de las familias con un diagnóstico técnico de los daños y una posterior intervención diferenciada: mejoramiento para las viviendas recuperables y reconstrucción para aquellas que no puedan ser rehabilitadas. Bloque de preguntas