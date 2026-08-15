Empresas se unen para llevar arroz y leche a zonas afectadas por terremoto

La Organización Roa Florhuila BIC, la Fundación Amigos como Arroz y sus marcas Roa, Florhuila y Doña Pepa se sumaron a las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.
La iniciativa contempla la entrega de 3 millones de porciones de arroz a bancos de alimentos de las zonas afectadas en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.