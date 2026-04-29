Nicolás Rodríguez sería la gran novedad de Atlético Nacional para el duelo ante Once Caldas este viernes

En su momento, Nacional manifestó que la decisión de permitir que el jugador retomara los entrenamientos, obedecía a que no podían vulnerar su derecho al trabajo mientras que no exista una condena o decisión judicial en firme en su contra. Por lo que le dan el principio básico del derecho: de la presunción de inocencia.

Nicolás, de 22 años de edad, fue separado del equipo el pasado 19 de marzo , según comunicó el club, debido a la denuncia por presunto abuso sexual , y el 21 de abril volvió a entrenamientos, aunque sigue vinculado a la investigación.

Luego de estar separado del grupo de jugadores, por espacio de casi un mes, Nicolás Rodríguez regresó a los trabajos de campo con sus compañeros, y al parecer, será la principal novedad del equipo que este viernes, visitará a Once Caldas en Palogrande.

Por el momento, el caso y la investigación contra Rodríguez se mantiene el jugador continúa vinculado por un presunto caso de abuso sexual denunciado a finales de marzo.

La Fiscalía mantiene abierto el proceso, lo que significa que aún se están evaluando pruebas, testimonios y otros elementos que permitan esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha emitido un fallo ni una decisión concluyente que determine responsabilidades.

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El primero en mencionar que, tan pronto esté físicamente bien, el jugador estaría en sus planes con el resto del equipo, fue el técnico Diego Arias y por ello, todo parece indicar que el extremo derecho estará en el grupo de elegidos para el duelo de este viernes. .

El jugador viene de perderse siete partidos con los verdolagas, ya que su última aparición fue ante Internacional de Bogotá, en el que jugó 81 minutos y obtuvo una calificación de 7.3, según 365 Scores.

Ese compromiso terminó 3-0 a favor del Rey de Copas, que es líder del torneo con 40 unidades, posición que no perderá en la fecha 19 ya que su rival inmediato es Deportivo Pasto con 34 unidades, de ganar llegaría a 37 y no alcanzaría al Verde paisas.

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Nacional que viene de perder en Yopal, ante Pereira, debe mejorar la imagen que dejó en ese duelo, tras caer 1-0 y dejar muchas dudas por el nivel de algunos jugadores. Hay que recordar que, en ese compromiso, fue expulsado Juan Manuel Rengifo y por ello, no estará con el equipo en Manizales, este viernes.

Por los lados del Once Caldas, el técnico Hernán Darío Herrera sostuvo en rueda de prensa que, su idea es tener el equipo principal para buscar los tres puntos, y así mejorar casillas en la tabla con miras a lo que será la siguiente fase del torneo.

El cuadro caldense se consolidó como semifinalista de la Liga Betplay tras el empate 2-2 que logró ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario.