Video | “Este premio no es mío. Jhon Arias lo merecía”: Luis Díaz tras la victoria ante Ghana y destacar el trabajo de Colombia

Pocas veces el futbolista elegido como el mejor jugador de un partido de la Copa del Mundo utiliza los micrófonos oficiales para transferirle el mérito a un tercero. Esta vez, uno de los referentes de la Selección Colombia reconoció que no merecía el premio, pero sí su compañero. Jhon Arias. Le puede interesar: ¡Colombia, a octavos! Golazo de Arias puso a la Selección a ‘ghanar’ 1-0 en Kansas Luis Díaz hizo este gesto tras la victoria de la Selección Colombia ante Ghana en la noche de este viernes 3 de julio de 2026, encuentro que certificó el avance del conjunto sudamericano a los octavos de final del certamen organizado por Estados Unidos, México y Canadá, en donde se medirá a Suiza.

Y es que, tras vencer 1-0 al conjunto africano en el estadio de Kansas, la Fifa le otorgó el tradicional reconocimiento al atacante del Bayern Múnich, quien disputó los 90 minutos en el estadio de Kansas antes de ser sustituido por Jaminton Campaz. Sin embargo, en las declaraciones posteriores al compromiso, Díaz descartó su protagonismo individual y destacó puntualmente el rendimiento de Jhon Arias, en medio de su reconocimiento a la labor colectiva del plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

Arias celebrando su gol ante Ghana con Luis Díaz. FOTO: Juan Antonio Sánchez

El reconocimiento a Jhon Arias y la autocrítica de Lucho frente al arco

Díaz explicó la percepción que tuvo sobre el desarrollo del juego en la zona ofensiva y el desempeño de los integrantes de la Tricolor. El delantero, de 28 años, manifestó de forma explícita que el galardón entregado por el organismo internacional de fútbol debió terminar en manos del volante de marca y ataque del Palmeiras, autor del único gol de la jornada. “Este premio no es mío, es del equipo, así como lo dijo mi compañero Daniel Muñoz anteriormente. Jhon Arias creo que lo merecía. En mi caso, solo faltó concretar esos dos goles. Era importante, porque si concretaba, matábamos el partido y estábamos más tranquilos. Me quedé con ese sinsabor. Le agradezco al grupo por el trabajo que hizo y hay que ir paso a paso. Feliz por la clasificación, era lo más importante”, expresó Lucho.

A pesar de su influencia constante en el frente de ataque y de haber marcado una acción anulada por fuera de lugar en el minuto 55, el extremo colombiano examinó su nivel actual. Admitió de manera directa que todavía arrastra dificultades para encontrar la serenidad frente a la portería contraria durante el torneo mundialista. “Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles. Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento. Estoy intentando mejorar partido a partido. Me sentí mucho mejor en el partido de hoy que en el anterior, sin duda. No puedo dar pasos atrás; de eso se trata”, analizó.

De igual forma, Díaz envió un mensaje al entorno de la selección respecto a las expectativas de la afición. “Les prometo, aquí y a la gente de Colombia, que sigan creyendo. Sé que esperan goles y asistencias. Estoy dando todo para conseguirlo y también estoy trabajando para el equipo”, añadió el futbolista.

Equilibrio interno y estadísticas de Lucho Díaz

El balance estadístico del jugador reportó 44 toques de balón, dos fueras de juego, de cinco tiros totales —dos de ellos directos al arco y dos bloqueados— y una efectividad en la entrega de pases del 96% en general, junto al 95% de acierto en el campo contrario. Ante esto, el atacante prefirió desviar la atención hacia la convivencia del vestuario de cara a las fases de eliminación directa. “Una huella, buscando hacer nuestro trabajo y seguir haciendo las cosas bien, partido a partido y paso a paso, para que las selecciones sudamericanas queden en lo más alto. Ahora hay que mantener la tranquilidad. No hemos ganado absolutamente nada. Estos partidos son muy difíciles. Todos los encuentros que hemos visto han sido apretados”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Jhon Arias anotó el gol de la victoria ante Ghana en Kansas. FOTO: Juan Antonio Sánchez