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Video | El increíble gol que falló Jaminton Campaz en la eliminación de Colombia contra Suiza

De haber marcado ese gol en los últimos minutos del tiempo extra, la Selección Colombia habría podido conseguir el pase a cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026. La acción fallida es viral en redes sociales.

  • Un despeje fallido de la zaga europea dejó a Jáminton Campaz con el balón dominado y el arco a su merced, pero el atacante erró un increíble remate por encima del travesaño. FOTO: Getty y captura de video de redes sociales @DSports
    Un despeje fallido de la zaga europea dejó a Jáminton Campaz con el balón dominado y el arco a su merced, pero el atacante erró un increíble remate por encima del travesaño. FOTO: Getty y captura de video de redes sociales @DSports
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 35 minutos
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En medio de un partido que se fue hasta la tanda de penales, la Selección Colombia se despidió del Mundial de Norteamérica 2026 en los octavos de final tras jugar su partido de este martes 7 de julio.

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El Estadio de Vancouver fue el escenario de una eliminación dolorosa ante Suiza en la tanda de penales, pero el destino de la eliminatoria cambió de rumbo mucho antes de los cobros desde el punto blanco, exactamente en el minuto 114 del segundo tiempo del suplementario.

La jugada que pudo cambiar la historia

Tras un reñido 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el desgaste físico se hizo evidente en la prórroga. Fue entonces cuando un despeje fallido del capitán helvético, Granit Xhaka, provocó un error en la salida de Suiza.

Jáminton Campaz, quien había ingresado desde el banco de suplentes, aprovechó el balón suelto y superó a la defensa rival en velocidad. Con la ventaja a su favor, el atacante colombiano encaró al guardameta Gregor Kobel, quien abandonó su área en un intento desesperado por achicar el ángulo.

Con el arco a su disposición y el cupo a los cuartos de final en sus pies, Campaz decidió definir por encima del cuerpo del portero. Sin embargo, el remate se ejecutó con demasiada potencia y el balón se marchó sobre el travesaño, desperdiciando la opción más clara del partido. Lo curioso es que definió con su pierna más hábil.

El gol desperdiciado ha generado miles de reacciones en redes sociales, cuestionando, por un lado, la suerte de Colombia y, por el otro, la capacidad y jerarquía del jugador colombiano a la hora de definir un partido en este tipo de acciones.

El dominio previo y fatal desenlace

Antes del imprevisto desenlace, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo había impuesto condiciones en la primera mitad mediante presión alta. Gustavo Puerta tuvo la opción más nítida en el minuto 21, detenida por Kobel, mientras que Camilo Vargas salvó a Colombia en el minuto 30 ante un remate de Fabian Rieder.

Ya en la segunda parte, Luis Suárez también erró una opción clara tras un robo en la salida europea. La falta de eficacia obligó a definir la llave desde los doce pasos.

Allí, Suiza se impuso por 4-3 luego de que Rubén Vargas anotara el penal definitivo ante Camilo Vargas, sellando así la clasificación de los europeos para enfrentar a Argentina en la siguiente ronda.

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