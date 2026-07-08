El pulso de Scaloni: Garmin y la oportunidad de “medir” la taquicardia albiceleste

El silencio y las lágrimas de Lionel Scaloni tras la sufrida clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 no solo conmovieron a la hinchada, sino que activaron el radar de una marca que vio una oportunidad.
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La Selección Argentina estuvo al borde del asiento tras ir perdiendo 2-0 contra Egipto hasta el segundo tiempo; el gol de Mostafa Ziko desató una tensión que se volvió viral. Al finalizar el encuentro, el director técnico se quebró en llanto y evitó dar declaraciones.