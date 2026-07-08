Basura de la boda de Taylor Swift se vende por 25 dólares y se agota en horas

Los fans de Taylor Swift pagaron 25 dólares por piezas de basura -incluidas colillas de cigarrillo y un test de ovulación— recogidas cerca del lugar de la boda de la reina del pop estadounidense con la estrella de la NFL Travis Kelce.
Un artista neoyorquino recogió la basura el pasado viernes de las calles alrededor del Madison Square Garden, donde la pareja organizó un glamuroso evento para cientos de invitados famosos en medio de un frenesí global.
Todos los artículos, que se vendían por separado, se agotaron el miércoles, a menos de 24 horas de que comenzaran las ventas: tapas de botellas de agua, dulces Ring Pop, cinta de precaución de la policía, pajillas, cubiertos... así como un solo AirPod que quedaba.