Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Instrumentalizaban mujeres para sacar droga de Medellín a otros países y llevarla a cárceles: así cayó una red de ‘mulas’

La organización traficaba estupefacientes hacia otros países y a centros penitenciarios del Valle de Aburrá, especialmente la cárcel de Pedregal, así como a otras en Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Santander. 18 personas fueron capturadas.

  • La red criminal tenía presencia en Antioquia y San Andrés Islas, desde donde coordinaba rutas de tráfico hacia España, Alemania, Países Bajos, México. Foto: cortesía.
    La red criminal tenía presencia en Antioquia y San Andrés Islas, desde donde coordinaba rutas de tráfico hacia España, Alemania, Países Bajos, México. Foto: cortesía.
  • En la operación se realizaron 18 capturas de personas sorprendidas transportando sustancias estupefacientes. Foto: Cortesía
    En la operación se realizaron 18 capturas de personas sorprendidas transportando sustancias estupefacientes. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
08 de julio de 2026
bookmark

Una operación trasnacional, denominada Temis, arrojó el desmantelamiento de una organización, que operaba en Antioquia y San Andrés Islas, dedicada al transporte de estupefacientes desde Medellín hacia otras regiones de Colombia, ciudades del exterior y hasta centros penitenciarios.

Se trata de una red que instrumentalizaba mujeres como mulas. Según el reporte oficial, una estructura logística, financiera y operativa encargada de reclutar personas en condiciones de vulnerabilidad. Cuatro años les siguieron la pista las autoridades.

En la operación se realizaron 18 capturas de personas sorprendidas transportando sustancias estupefacientes. Foto: Cortesía
En la operación se realizaron 18 capturas de personas sorprendidas transportando sustancias estupefacientes. Foto: Cortesía

Las investigaciones para dar con esta organización se realizaron durante cuatro años, y fueron lideradas por agentes de la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la agencia Homeland Security Investigations (HSI/ICE) de los Estados Unidos y el Ejército Nacional.

La pista inicial para descubrir la red, la encontraron las autoridades en 2022, cuando les llamó la atención las capturas, durante dos años, de 18 mujeres en el Aeropuerto José María Córdova. Ellas transportaban sustancias estupefacientes en su cuerpo. Las similitudes en el ocultamiento de la droga llevó a los agentes a profundizar en los seguimientos.

La organización traficaba estupefacientes hacia centros penitenciarios del Valle de Aburrá, especialmente la cárcel de Pedregal, así como a establecimientos ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Santander, empleando la misma modalidad de ocultamiento corporal para el ingreso de los narcóticos.

Lea más: Medellín ha registrado 13 víctimas de trata de personas en seis países este 2025

Como parte de la operación, se realizaron 18 capturas en flagrancia. También, fueron ejecutadas nueve capturas por orden judicial y seis imputaciones a personas privadas de la libertad por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Igualmente, fueron incautados siete teléfonos celulares, ocho cartuchos, 800 gramos de droga, pasaportes, facturas de hoteles y tiquetes aéreos con destino a México y Países Bajos.

Según la Policía Nacional, esta estructura trabajaba de manera directa, y utilizaba los servicios de agencia u oficina con el Grupo Delincuencial Organizado “Los Triana”, organización que presuntamente autorizaba y financiaba el desarrollo de esta actividad ilícita, aportando recursos para la ejecución de las operaciones de tráfico de estupefacientes. La relación fue catalogada como un outsourcing criminal.

Bloque de preguntas y respuestas:

Temas recomendados

Narcotráfico
Trata de personas
Homeland
Tráfico de drogas
Policía Nacional
Violencia contra mujeres
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos