Shakira y Burna Boy cantarán la canción oficial del Mundial 2026 en la ceremonia inaugural de México

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su etapa final y la organización anunció nuevos detalles sobre la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 11 de junio en Ciudad de México. Entre las principales novedades destaca la participación de la cantante colombiana Shakira y del artista nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. El tema también respalda el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar recursos para ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al fútbol en diferentes regiones del mundo. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y contará con una amplia nómina de artistas internacionales. Además de Shakira y Burna Boy, estarán presentes Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes interpretarán canciones vinculadas al álbum oficial del torneo.

Según informó la FIFA, los asistentes tendrán una participación activa en el espectáculo, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro y habrá actividades especiales, experiencias interactivas, entretenimiento previo al partido y espacios exclusivos para los aficionados. Conozca: El músico de Soledad que conquistó a Shakira con una versión folclórica de ‘Dai Dai’ La inauguración en México será la primera de una serie de ceremonias previstas en los tres países anfitriones del torneo. La FIFA señaló que en los próximos días revelará nuevos artistas que participarán en los eventos programados en Canadá y Estados Unidos. Uno de los aspectos más destacados de esta edición del Mundial es el componente social asociado a Dai Dai. La canción oficial apoyará la meta de recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, destinado a ofrecer oportunidades educativas y deportivas a niños de distintas partes del mundo.