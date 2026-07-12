Senegal despide a su técnico tras el fracaso en el Mundial 2026

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció en la noche del sábado haber cesado al seleccionador Pape Thiaw, en el puesto desde finales de 2024, tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026. “Tras una reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) se ha decidido iniciar el proceso de cesación de funciones del seleccionador nacional Pape Thiaw y de todo su staff técnico”, escribió la institución en un comunicado, añadiendo que el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, dará el lunes una rueda de prensa para precisar las “motivaciones de esta decisión” y “hablar del futuro”.

Thiaw, de 45 años, paga así el precio tras un Mundial decepcionante, en el que Los Leones de la Teranga perdieron dos encuentros en fase de grupos contra Francia (3-1) y Noruega (3-2) antes de golear a Irak (5-0). Senegal cayó en dieciseisavos de final contra Bélgica 3-2 en la prórroga, pese a haber llegado al minuto 86 del partido ganando 2-0. En el Mundial de Catar 2022, el combinado africano alcanzó los octavos de final y en Norteamérica disputaba su cuarta Copa del Mundo. Bajo la dirección de Thiaw, Senegal ganó en enero la final de la Copa Africana de Naciones, antes de que el título le fuera arrebatado en los despachos en beneficio de Marruecos.

Los problemas durante la concentración mundialista

La polémica no fue ajena a la selección de Senegal durante su estadía en territorio norteamericano. Según prensa local en el país africano, varios directivos y miembros de la delegación se dieron la gran vida en Nueva York, ciudad en la que el equipo concentró durante la fase de grupos. Se especula con fiestas en los cuartos de hotel hasta tarde, compañía femenina y consumo de licor a pesar de ser musulmanes. Una de las imágenes que le dio la vuelta al mundo fue la de los jugadores senegaleses comprando comida chatarra (hamburguesas, perros calientes, papas fritas) a las afueras del lugar donde se hospedaban, esto debido a que la delegación los dejó a su suerte en varios momentos. Por último, la gota que rebasó la copa fue la declaración del mediocampista del Villarreal de España, Pape Gueye: “no volveré a la selección mientras Thiaw sea el seleccionador”, puntualizó. Estas serían las principales razones de la reestructuración de la selección de Senegal y quien primero pagó los platos rotos fue el DT, Pape Thiaw.