Senegal despide a su técnico tras el fracaso en el Mundial 2026

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció en la noche del sábado haber cesado al seleccionador Pape Thiaw, en el puesto desde finales de 2024, tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026.
“Tras una reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) se ha decidido iniciar el proceso de cesación de funciones del seleccionador nacional Pape Thiaw y de todo su staff técnico”, escribió la institución en un comunicado, añadiendo que el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, dará el lunes una rueda de prensa para precisar las “motivaciones de esta decisión” y “hablar del futuro”.