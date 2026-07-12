Suiza estalla contra polémico arbitraje, tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

La selección de Argentina clasificó a su segunda semifinal consecutiva en una Copa del Mundo tras vencer 3-1 a Suiza en un partido que necesitó tiempo extra para definirse. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por una decisión arbitral que provocó indignación en el equipo europeo. El punto de quiebre llegó en el minuto 72, cuando el delantero Breel Embolo fue expulsado tras una revisión del VAR. La decisión cambió el desarrollo del compromiso y terminó inclinando la balanza a favor de la Albiceleste, que aprovechó la superioridad numérica para sellar su clasificación. Lea más: Argentina sufrió, necesitó la prórroga pero ya está en semifinales del Mundial; vea los goles

La jugada que cambió el partido

Hasta ese momento, el partido era muy equilibrado. Cinco minutos antes de la expulsión, Suiza había conseguido el empate 1-1, resultado con el que el encuentro llegó posteriormente a la prórroga. La acción polémica comenzó cuando el árbitro Silva Pinheiro sancionó una falta del argentino Leandro Paredes sobre Embolo y mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino. Sin embargo, el VAR intervino para revisar la jugada.

La aplicación de la regla “Mistaken Identity”

Tras observar las imágenes en el monitor, el árbitro concluyó que Paredes no había cometido infracción y que, por el contrario, Embolo había simulado la falta. En consecuencia, se retiró la tarjeta amarilla a Paredes, Embolo recibió la segunda amarilla por simulación, y el delantero suizo fue expulsado. La revisión se realizó bajo la figura denominada “Mistaken Identity” (identidad equivocada), una norma que permite corregir una sanción cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador incorrecto. Aunque el procedimiento está contemplado en el reglamento, su utilización en una acción de este tipo generó sorpresa e intensificó la controversia. En contexto: Mundial 2026: partidos de hoy 11 de julio; hora y dónde ver en vivo

El técnico de Suiza calificó la decisión como un error

El seleccionador suizo, Murat Yakin, fue uno de los más críticos con la actuación arbitral. En la rueda de prensa posterior al partido aseguró que la expulsión cambió completamente el desarrollo del encuentro. “Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera. Creo que no nos lo hemos merecido”. El entrenador también cuestionó la intervención del VAR. “El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende”. Según Yakin, se trató de una jugada sin gravedad. “Era una situación inocente, no era dañina. Había que haber dejado que el balón siguiera rodando”. Incluso reconoció que desconocía esa aplicación específica del reglamento. “Yo esta regla no la conocía antes”. Pese a sus críticas, felicitó a Argentina por la clasificación y reconoció que, tras quedarse con diez jugadores, su equipo buscó resistir hasta los penales. Puede leer: ¿De dónde saldrá el goleador que Colombia necesita para brillar en el Mundial de 2030?

“Hoy no ganó el fútbol”: Suiza

Aunque Yakin descartó que Argentina estuviera siendo favorecida de manera deliberada por el arbitraje, insistió en que la expulsión fue decisiva. “No diría que les están favoreciendo. Hemos disputado un partido limpio y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol. Hoy no ha ganado el fútbol”. El entrenador insistió en que la decisión cambió el rumbo del compromiso. “Nos han castigado por un error. Ha sido un momento decisivo que determinó el resultado del partido”. También defendió el rendimiento de sus jugadores. “El plan de juego funcionó. Fuimos superiores durante muchos momentos. Remontamos y teníamos la dinámica a nuestro favor. Mis jugadores fueron unos héroes”. Lea aquí: Argentina vs. Suiza: el partido en el que más se extrañará a los hinchas colombianos

Los futbolistas suizos también explotaron contra el arbitraje

El defensor Manuel Akanji aseguró que nunca había disputado un partido con un arbitraje tan desequilibrado. “Es una pena quedar eliminados así cuando sabes que podrías haber ganado el partido. Es difícil cuando el árbitro también está en tu contra”. Añadió además: “Nunca había jugado un partido tan desigual en el que todo se pitaba a su favor. Ni siquiera les sacaron tarjeta amarilla por simular faltas”. Por su parte, Remo Freuler afirmó que la expulsión acabó con las aspiraciones suizas. “Hicimos un muy buen partido... hasta la expulsión. Entonces el partido se desmoronó. No puedo entender cómo el VAR pudo intervenir de esa manera”. El capitán Granit Xhaka también cuestionó la interpretación arbitral. “Las reglas son las reglas, no podemos cambiarlas. Pero con una decisión como esta matan el juego”.

La polémica revive las críticas sobre el camino de Argentina

Durante el Mundial 2026 varias selecciones han cuestionado decisiones arbitrales favorables a Argentina. En la ronda anterior, Egipto ya había protestado por un gol anulado mediante el VAR que terminó siendo determinante para la remontada de la Albiceleste. Antes también hubo reclamaciones de Argelia, Austria y Cabo Verde por distintas acciones arbitrales. Entre las jugadas más discutidas durante el torneo aparecen: -Una fuerte entrada de Lionel Messi sobre Aïssa Mandi frente a Argelia que no fue sancionada con tarjeta. -La acción previa al primer gol frente a Austria, donde los austríacos reclamaron una falta de Alexis Mac Allister. -Una posible infracción de Nicolás Tagliafico antes del gol contra Cabo Verde. -La anulación del segundo gol de Egipto mediante una revisión del VAR. -Una supuesta falta previa al tanto de la victoria argentina frente a los egipcios. -La expulsión de Breel Embolo contra Suiza. Diversos medios internacionales han señalado que Argentina ha llegado a semifinales rodeada de decisiones arbitrales discutidas, aunque ninguna autoridad del torneo ha reconocido errores en esos procedimientos.