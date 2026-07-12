Suiza estalla contra polémico arbitraje, tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

La selección de Argentina clasificó a su segunda semifinal consecutiva en una Copa del Mundo tras vencer 3-1 a Suiza en un partido que necesitó tiempo extra para definirse. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por una decisión arbitral que provocó indignación en el equipo europeo.
El punto de quiebre llegó en el minuto 72, cuando el delantero Breel Embolo fue expulsado tras una revisión del VAR. La decisión cambió el desarrollo del compromiso y terminó inclinando la balanza a favor de la Albiceleste, que aprovechó la superioridad numérica para sellar su clasificación.
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