¿Qué pasa en Segovia? Hay protestas, un muerto y dos heridos tras operativo contra minería ilegal

La madrugada y la mañana de este domingo estuvieron marcadas por una compleja situación de orden público en el municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, donde un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal derivó en protestas, enfrentamientos y denuncias por presuntas afectaciones a la población civil. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades adelantaron desde las primeras horas del día un amplio operativo en una zona minera, lo que provocó movilizaciones de mineros informales y habitantes del municipio. En medio de esos hechos comenzaron a circular videos en los que se observa la presencia de uniformados en sectores urbanos y se escuchan múltiples detonaciones. Además, organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron llegar a este diario registros audiovisuales y testimonios en los que se denuncia el uso de gases lacrimógenos en un barrio donde residen familias con niños.

Ciudadanos denunciaron que Fuerza Pública gaseó un barrio de invasión en la que hay viviendas con niños y familias en Segovia, Antioquia. FOTO: CORTESÍA.

EL COLOMBIANO pudo ponerse en contacto con una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, cuya identidad se reserva por razones de seguridad y a petición del ciudadano. Según su relato, la comunidad se encontraba realizando una manifestación cuando se presentaron nuevos enfrentamientos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

”Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el ESMAD (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo) con gases”, aseguró el testigo. La misma persona afirmó que el uso de gases no solo ocurrió en inmediaciones de la zona minera, sino también dentro del casco urbano del municipio.

“El ataque con gases también se registró en el urbano del municipio, afectando las casas de las personas, especialmente en la madrugada cuando todo el mundo estaba descansando. Había personas que tuvieron que salir desesperadas porque el humo y el gas estaban entrando a las viviendas”, señaló. El ciudadano también sostuvo que el operativo se desarrolló en inmediaciones de la mina Frontera y afirmó que la intervención habría estado relacionada con la multinacional Aris Mining. “La Policía organizaba con la empresa multinacional Aris Mining e hicieron una intervención a la mina Frontera con un operativo en el que estaban más de mil personas”, dijo. EL COLOMBIANO se puso en contacto con Aris Mining para conocer su posición frente a los señalamientos realizados en el testimonio. La compañía respondió: “ Por ser un tema de orden público externo, recomendamos acudir a la versión de las autoridades”. Por otro lado, el ciudadano también se refirió a la muerte de uno de los manifestantes que se encontraba presente. “La persona que murió era una persona que ya está en la manifestación, después de que se hizo esa intervención” Frente a estas afirmaciones, EL COLOMBIANO se puso en contacto con personal del Ejército Nacional para conocer la versión oficial sobre lo ocurrido. Según la información suministrada por la institución, las tropas se encontraban apoyando a la Policía en labores de seguridad durante las manifestaciones cuando, presuntamente, uno de los manifestantes disparó contra un soldado que hacía parte de una patrulla motorizada.

De acuerdo con esa versión, el uniformado respondió al ataque y se produjo un intercambio de disparos. Posteriormente, indicaron las fuentes militares, la persona que habría abierto fuego corrió hacia el grupo de manifestantes y allí se perdió de vista. Minutos después, un hombre herido ingresó a un centro asistencial del municipio, donde falleció. Las autoridades agregaron que, por el momento, no se ha establecido plenamente la identidad de la persona fallecida ni si tendría alguna relación con un grupo armado ilegal.

Pronunciamiento de Andrés Julián Rendón

Sobre la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que los hechos registrados en Segovia obedecen a una retaliación del Clan del Golfo por los operativos que adelantan la Fiscalía, el Ejército y la Policía contra la minería ilegal en la región. A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que desde la Gobernación respalda las acciones de las autoridades y anunció la realización de un consejo de seguridad para coordinar la respuesta institucional.