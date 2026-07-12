¿Qué pasa en Segovia? Hay protestas, un muerto y dos heridos tras operativo contra minería ilegal

La madrugada y la mañana de este domingo estuvieron marcadas por una compleja situación de orden público en el municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, donde un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal derivó en protestas, enfrentamientos y denuncias por presuntas afectaciones a la población civil.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades adelantaron desde las primeras horas del día un amplio operativo en una zona minera, lo que provocó movilizaciones de mineros informales y habitantes del municipio.
En medio de esos hechos comenzaron a circular videos en los que se observa la presencia de uniformados en sectores urbanos y se escuchan múltiples detonaciones. Además, organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron llegar a este diario registros audiovisuales y testimonios en los que se denuncia el uso de gases lacrimógenos en un barrio donde residen familias con niños.