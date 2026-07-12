Egan Bernal entra al top 10 y sueña en grande en el Tour de Francia

Egan Bernal sorprendió este domingo con su frescura y fina sonrisa minutos después de la intensa y desgastante novena etapa del Tour de Francia, ganada por el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Al colombiano se le notan las ganas de figurar y, por lo pronto, ya se metió entre los diez mejores corredores de la presente edición.

A diferencia del reciente Giro de Italia, en el que mostró algunos signos de desgaste al término de la primera semana de competencia, al colombiano se le ve fuerte y motivado en una carrera que, para muchos, ha tenido el inicio más exigente de los últimos años.

La razón ha sido el inclemente calor, que obligó este domingo a recortar en 30 kilómetros el recorrido de la jornada entre Malemort y Ussel, una decisión inédita en la historia de la competición.

Las altas temperaturas han sido tan extremas que el sindicato internacional de corredores pidió que, en futuras ediciones, se revisen los horarios de salida de las carreras de verano para proteger la salud de los ciclistas.

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Bernal, al igual que su compatriota Éiner Rubio, se mantuvo en el pelotón principal y cruzó la meta a seis segundos del vencedor, Mathieu van der Poel, quien hizo efectiva la fuga para imponerse en el trayecto de 154.6 km con un tiempo de 3:27.51, por delante del noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y del británico Tom Pidcock (Q36.5).

Fue el tercer triunfo de etapa de Van der Poel en el Tour de Francia. El neerlandés, nieto del legendario Raymond Poulidor, recibió además el homenaje de los aficionados, que llenaron las carreteras de Corrèze con pancartas en honor al histórico exciclista francés.

Por su parte, el esloveno Tadej Pogacar no tuvo inconvenientes para conservar el maillot amarillo de líder de la clasificación general.

Lo de Bernal cobra aún más importancia porque su rendimiento, que hoy lo convierte en el mejor colombiano de la carrera, confirma el notable proceso de recuperación que ha vivido desde el grave accidente que sufrió hace cuatro años, cuando chocó contra un autobús mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca.

En el pasado Giro de Italia dio señales claras de mejoría al terminar décimo en la clasificación general. Ahora, en el Tour, volvió a dar un paso adelante al ascender una posición y ubicarse décimo, con margen para seguir escalando gracias a la llegada de la alta montaña, el terreno donde mejor se desenvuelve y en el que espera recortar diferencias con los favoritos.

Al finalizar la etapa, Bernal explicó por qué la jornada resultó mucho más exigente de lo que parecía sobre el papel.

“Esta fue una etapa de las que parecen que no son duras, pero en realidad lo fue. Fue un día de mucha fuerza, de empujar todo el tiempo, una típica etapa del Macizo Central. Al final, con la fuga por delante, queríamos entrar con Filippo Ganna, pero no se pudo”.

El campeón del Tour de 2019 también dejó ver que está corriendo con inteligencia y administrando sus fuerzas para llegar en las mejores condiciones a la segunda semana.

“Sí, creo que cuando uno quizá no tiene las mejores piernas tiene que correr un poquito más con la cabeza. Siempre trato de tener la situación bajo control. En los momentos en los que había que estar adelante, estuve ahí. Era un día para gastar lo menos posible, llegar al descanso, recuperar y estar listo para la segunda semana”.

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Bernal cede 9 minutos y 12 segundos frente al líder Pogacar y todavía está a varios minutos de la lucha por el podio, pero las sensaciones que transmite sobre la bicicleta invitan al optimismo de cara a la montaña.

En la clasificación general, Pogacar lidera con una ventaja de 2.42 sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y de 3.27 respecto al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

El Tour tendrá este lunes su primera jornada de descanso y regresará el martes con una exigente décima etapa entre Aurillac y Le Lioran, en los montes del Cantal. El recorrido incluirá la ascensión al Pas de Peyrol y el empinado puerto de Pertus (4,4 kilómetros al 8,5 %), antes del ascenso final hacia Le Lioran. Será otro gran examen de montaña de esta edición, una oportunidad para que Bernal, Éiner Rubio y los demás colombianos intenten confirmar las buenas sensaciones que dejaron durante los primeros días de carrera.

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