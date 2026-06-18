Estas son las tareas pendientes de Colombia tras el triunfo sobre Uzbekistán

En los Mundiales hay una obligación que está por encima de cualquier análisis táctico o estético: ganar. Y Colombia cumplió con la tarea más importante de todas. Sumó tres puntos, arrancó como líder de su grupo y dio el primer paso en una competición donde los resultados suelen pesar mucho más que las buenas intenciones.
Siempre será mejor corregir después de una victoria que hacerlo tras una derrota. Sin embargo, tampoco se puede caer en la trampa de maquillarlo todo únicamente porque el marcador (3-1) fue favorable. El triunfo deja aspectos positivos para destacar, pero también varias señales de alerta que el cuerpo técnico deberá atender de inmediato.
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Uzbekistán fue un rival limitado en muchos aspectos del juego. Aun así, cuando decidió adelantar líneas y presionar más arriba, logró incomodar a Colombia durante varios pasajes del partido. Esa situación no puede pasar desapercibida. La Selección sigue mostrando dificultades en su funcionamiento colectivo, momentos de inseguridad defensiva y un mediocampo que todavía no consigue controlar los encuentros cuando las circunstancias lo exigen.