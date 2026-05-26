Colombia ya entrenó en Bogotá: así fue el primer día de la “cuenta regresiva” para Norteamérica 2026

Un adagio popular dice que la experiencia y la juventud se envidian. La primera da serenidad, la capacidad de saber cómo comportarse y cuándo hacer algo en el momento indicado. La segunda es puro ímpetu, desenfreno, energía desbocada y ansiosa por demostrar de lo que se es capaz. Por eso dicen que lo mejor es hacer que convivan. En la primera práctica de los mundialistas de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, hubo una mezcla de ambas cosas. La experiencia, el sosiego de James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias y Dávinson Sánchez, se mezcló con el ímpetu juvenil de Gustavo Puerta, Richard Ríos, Dévier Machado, Álvaro Montero durante el entrenamiento que se realizó en el estadio de Techo.

Ese lugar, ubicado detrás del Parque Mundoaventura, tiene el mejor césped de un estadio de la capital del país: la calidad del gramado está muy por encima del que tiene El Campín, donde la Selección Colombia se despedirá del país el próximo lunes 1 de junio en un partido amistoso contra Costa Rica (6:00 p.m.). Lea aquí: Junto a Luis Díaz, ellos son los 17 jugadores de Colombia que disputarán su primer Mundial Ahí, en medio del clima gélido de Bogotá, empezó la preparación de los 26 elegidos por el seleccionador nacional para Norteamérica 2026. Aunque algunos como James Rodríguez, Richard Ríos o Déiver Machado entrenan desde la semana pasada, cuando estuvieron en el “campamento informal” que se realizó en la sede de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia, apenas se sienten los aires mundialistas en el seleccionado.

El martes, un día después de que el país conociera el listado de hombres que los representarán en la Copa, se vio en la práctica a Juan Camilo Portilla, a quien el Paranaense brasileño liberó para que se uniera al equipo nacional; así como al lateral derecho antioqueño Santiago Arias, que el viernes pasado jugó en la victoria 0-2 de Independiente de Avellaneda, su equipo, contra Unión por Copa Argentina. Él, junto al experimentado arquero David Ospina, quien el sábado se despidió, entre lágrimas, de la afición de Atlético Nacional –el club de su vida–, para unirse al seleccionado nacional y disputar, por tercera vez en su carrera, una Copa del Mundo, fueron las dos grandes novedades del equipo en su práctica: no estuvieron la semana pasada en el Oriente Antioqueño. Amplíe la noticia: La FIFA reveló las 48 sedes de entrenamiento de las selecciones del Mundial 2026, ¿cuál será la de Colombia?

¿Cuántos futbolistas antioqueños habrá en el Mundial?

Cuando llegó al hotel de concentración de la Selección Colombia en Bogotá, Ospina manifestó que “queremos dejar a nuestro país en alto y sabemos la importancia de este Mundial para todos”. El arquero, que tiene claro no será titular porque Camilo Vargas se ganó ese derecho en las eliminatorias y la Copa América, será uno de los líderes del seleccionado en Norteamérica.

David, con su señorío, lidera la “legión” de antioqueños que estarán en el máximo torneo del fútbol entre junio y julio de este año. A él se suman Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias, Kevin Castaño y Daniel Muñoz, quien seguro llegará a Bogotá a finales de esta semana, después de disputar la final de la Conference League, con el Crystal Palace inglés. Otro futbolista que se espera que se una pronto a la Selección es Jhon Lucumí, quien llegó en la noche del lunes a territorio colombiano –aterrizó en Medellín–, así como el guajiro Luis Díaz, que viene de ser campeón con el Bayern Múnich de la Copa de Alemania el fin de semana.

Díaz, junto a James Rodríguez, serán los dos referentes del elenco criollo en el Mundial. En sus figuras se combinan la juventud y la experiencia. Lucho disputará su primer Mundial en plena madurez deportiva. James estará en su última Copa del Mundo. Ambos se necesitan para que a Colombia le vaya bien. Siga leyendo: Un “dolorcito” no frena a James: Néstor Lorenzo respaldó la convocatoria del 10 al Mundial Bloque de preguntas y respuestas