“Que no jodan más”: el reclamo del gobernador Rendón al Gobierno Petro por obras frenadas en Antioquia

”El llamado es a que no jodan más, que pongan los equipos electromecánicos, porque realmente esa es una obra que le correspondía a la Nación, la hicimos nosotros y además le sirve al país entero.” Con esas palabras, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le exigió este martes al Gobierno Nacional que deje de dilatar la instalación de los equipos que faltan para que el Túnel del Toyo pueda operar, en el marco del foro Antioquia impacta y transforma, organizado por El Tiempo.
Pero el reclamo no se quedó en el Toyo. Rendón recordó que en marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro planteó en Apartadó que priorizarían el acueducto de Urabá, que costaría cerca de un billón de pesos, antes que la finalización del Túnel del Toyo que costaría cinco.
Sin embargo, el gobernador respondió con un dato que afirma que Petro nunca mencionó: de esos cinco billones, dos terceras partes las han puesto la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, mientras que solo un tercio correspondía al Gobierno Nacional. Y sobre el acueducto, el balance fue igual de contundente: “No hizo ni lo uno ni lo otro. Nos tocó a nosotros diseñar el acueducto.”
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