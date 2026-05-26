“Que no jodan más”: el reclamo del gobernador Rendón al Gobierno Petro por obras frenadas en Antioquia

”El llamado es a que no jodan más, que pongan los equipos electromecánicos, porque realmente esa es una obra que le correspondía a la Nación, la hicimos nosotros y además le sirve al país entero.” Con esas palabras, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le exigió este martes al Gobierno Nacional que deje de dilatar la instalación de los equipos que faltan para que el Túnel del Toyo pueda operar, en el marco del foro Antioquia impacta y transforma, organizado por El Tiempo. Pero el reclamo no se quedó en el Toyo. Rendón recordó que en marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro planteó en Apartadó que priorizarían el acueducto de Urabá, que costaría cerca de un billón de pesos, antes que la finalización del Túnel del Toyo que costaría cinco. Sin embargo, el gobernador respondió con un dato que afirma que Petro nunca mencionó: de esos cinco billones, dos terceras partes las han puesto la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, mientras que solo un tercio correspondía al Gobierno Nacional. Y sobre el acueducto, el balance fue igual de contundente: “No hizo ni lo uno ni lo otro. Nos tocó a nosotros diseñar el acueducto.” También le puede interesar: Construcciones El Cóndor recibe adición de $24.975 millones para continuar obras de accesos al Túnel del Toyo

¿Los equipos siguen embodegados?

El Túnel del Toyo, de 9,7 kilómetros y parte de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, registra un avance del 100% en el tramo 1 y del 74% en el tramo 2, este último cedido por la Nación a la Gobernación en 2025. Sin embargo, faltan los equipos electromecánicos, que incluyen ventiladores, luminarias y sistemas para la atención de incendios y emergencias, un componente esencial para que el corredor vial pueda entrar en funcionamiento. La instalación de esos equipos es responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), con una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos, a través de su contratista CALMA. Aunque el gobernador de Antioquia afirma que el problema es que los equipos llevan más de un año embodegados sin que nadie los instale, en abril de 2026, INVÍAS anunció el inicio del traslado de los insumos al túnel. Sin embargo, el gobernador afirma que el avance sigue siendo nulo porque no han instalado los equipos. ”Ya en el túnel pueden instalarlos, y en una tercera parte del tramo que le correspondía a la Nación lo pueden hacer. Como dicen los ingenieros, tienen mucho tajo para trabajar. Esbozaron un tema de financiación y les dijimos que desde el IDEA les financiábamos al contratista y dijeron que ese no era el problema. No hay ninguna razón para que no los pongan. Hemos hablado con la Contraloría, que los ha conminado a hacerlo, pero tampoco lo han hecho”, dijo Rendón.

La promesa del acueducto de Urabá