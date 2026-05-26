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Abaten a alias “Cartagena”, uno de los más buscados del suroeste antioqueño y cabecilla del Clan del Golfo

El Ejército abatió en zona rural de Andes al presunto cabecilla de zona del componente criminal del Clan del Golfo que extorsionaba y ordenaba homicidios en los municipios de Andes y Jardín.

  • Alias “Cartagena” es el decimonoveno integrante de esta organización neutralizado en el suroeste de Antioquia en lo que va del año. Foto: cortesía Ejército Nacional.
    Alias “Cartagena” es el decimonoveno integrante de esta organización neutralizado en el suroeste de Antioquia en lo que va del año. Foto: cortesía Ejército Nacional.
El Colombiano
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hace 36 minutos
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Edwin Alexander Cartagena Ortiz, alias ‘Cartagena’, presunto cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados en el suroriente antioqueño, fue abatido en la mañana de este martes 26 de mayo por tropas del Ejército Nacional de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Alias Cartagena’ tenía orden de captura vigente por concierto para delinquir y homicidio agravado, y una recompensa de 200 millones de pesos por información que condujera a su captura.

También le puede interesar: Gobierno prepara primeras zonas temporales para criminales del Clan del Golfo: así funcionarán

Acumulaba más de ocho años de trayectoria criminal y era señalado por las autoridades de coordinar homicidios selectivos en municipios del suroeste antioqueño, además de ordenar extorsiones y amenazas contra habitantes de la región. Su subestructura opera principalmente en los municipios de Andes y Jardín.

En el operativo, enmarcado en el Plan Ayacucho Plus de la Séptima División del Ejército, se incautaron una pistola calibre 9 mm, munición y material de intendencia e inteligencia militar.

Con su neutralización, ascienden a 19 los integrantes del Clan del Golfo abatidos o capturados en el suroeste antioqueño en lo que va de 2026, en el marco de la ofensiva que adelanta la Séptima División del Ejército contra esta organización en Antioquia.

El suroeste, y especialmente Andes, atraviesa una grave crisis de seguridad. Según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, en 2025 se registraron 65 homicidios en la subregión, y para finales de febrero de este año ya se contabilizaban 12. A comienzos de mayo se conoció una masacre en la que tres personas fueron asesinadas después de ser sacadas de una mina por miembros del Clan del Golfo; sus cuerpos fueron hallados en distintos puntos del corregimiento de Santa Rita.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle es considerada una de las más violentas de esta organización criminal. En la Semana Mayor de 2025 fue responsable de un plan pistola que dejó varios atentados contra miembros de la Policía Nacional en distintos municipios del departamento.

El Ejército informó que continuará las operaciones militares en coordinación con la Policía Nacional para proteger a la población civil y contrarrestar las amenazas a la seguridad de las comunidades.

Lea más: Capturan a mujer que, presuntamente, hacía inteligencia para el Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño

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