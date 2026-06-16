Néstor Lorenzo pide cabeza fría antes del debut: “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños”

La emoción de volver a un Mundial después de ocho años invade a Colombia. Se siente en las calles de Ciudad de México, en los miles de hinchas que han viajado para acompañar a la Selección y también en el ambiente que rodea al equipo nacional. Sin embargo, mientras la afuera crece en los hinchas, adentro del seleccionado colombiano Néstor Lorenzo trabaja para que la ilusión no se convierta en exceso de confianza.
A menos de 24 horas del estreno mundialista frente a Uzbekistán (miércoles, 9:00 p.m. de Colombia), el seleccionador colombiano envió un mensaje de serenidad y concentración. En una rueda de prensa marcada por las preguntas sobre el favoritismo de la Tricolor, el entrenador insistió en que el principal desafío es no olvidar las lecciones que ya ha dejado el torneo.