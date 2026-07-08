Radicaron los estados financieros de 2023 y 2024 de Nueva EPS: ¿cuándo serán públicos?

Después de tres años en los que una de las empresas más importantes y que más plata maneja de Colombia, Nueva EPS, estaba a ciegas con sus finanzas, parece haber una luz de esperanza para conocerlas. Al menos eso queda como noticia con el anuncio de esa entidad de que radicó ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024. Con esto, Nueva EPS busca atender los requerimientos de los organismos de control y de la Justicia para avanzar en el proceso de reconstrucción financiera que atraviesa la entidad que está bajo intervención administrativa. Le puede interesar: Tribunal ordena a la Nueva EPS publicar estados financieros de 2023 y 2025. El agente interventor, Jorge Iván Ospina, informó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que la consolidación de la información fue el resultado de un proceso de revisión y reconstrucción contable que incluyó los respectivos soportes documentales y notas técnicas para respaldar las cifras presentadas a las autoridades.

“Después de un trabajo arduo e integral hemos logrado radicar ante la Superintendencia, Contraloría y Ministerio los Estados Financieros de Nueva EPS (2023 y 2024). En 15 días tendremos los del 2025 y al finalizar julio el primer semestre del 2026”, mencionó el funcionario.

La entrega de estos reportes ocurre en un escenario de creciente presión institucional. En los últimos días, la Supersalud había fijado un plazo definitivo para que la EPS presentara los estados financieros pendientes de 2023, 2024 y 2025, tras advertir incumplimientos relacionados con la certificación, el dictamen, la aprobación y el reporte de esa información. A ese panorama se sumó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a Nueva EPS actualizar los estados financieros de propósito general correspondientes a esos tres años. La providencia estableció un plazo máximo de tres meses para elaborar, certificar, divulgar y publicar los documentos exigidos por la normativa vigente.

Según Ospina, el cronograma de trabajo contempla que los estados financieros de 2025 estén listos en un plazo de 15 días. Además, indicó que antes de finalizar julio se espera contar con la información correspondiente al primer semestre de 2026, con lo que se completaría una actualización más reciente de la situación financiera de la entidad. Al respecto, la Superintendencia, la Contraloría y el Ministerio de Salud deberán verificar si la documentación cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos. Entre los aspectos que serán objeto de revisión figuran la confiabilidad de la información, la coherencia de los registros contables y la posibilidad de establecer con mayor precisión el estado de las obligaciones, la liquidez, la solvencia y los riesgos operativos de la EPS. El pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también dejó claro que los procesos internos de conciliación, depuración o saneamiento contable no justificaban aplazar la presentación de los estados financieros. En consecuencia, la entidad estaba obligada a entregar información completa y certificada para facilitar el control institucional sobre el manejo de los recursos.