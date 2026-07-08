Radicaron los estados financieros de 2023 y 2024 de Nueva EPS: ¿cuándo serán públicos?

Después de tres años en los que una de las empresas más importantes y que más plata maneja de Colombia, Nueva EPS, estaba a ciegas con sus finanzas, parece haber una luz de esperanza para conocerlas. Al menos eso queda como noticia con el anuncio de esa entidad de que radicó ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024.
Con esto, Nueva EPS busca atender los requerimientos de los organismos de control y de la Justicia para avanzar en el proceso de reconstrucción financiera que atraviesa la entidad que está bajo intervención administrativa.
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El agente interventor, Jorge Iván Ospina, informó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que la consolidación de la información fue el resultado de un proceso de revisión y reconstrucción contable que incluyó los respectivos soportes documentales y notas técnicas para respaldar las cifras presentadas a las autoridades.