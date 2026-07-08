Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Radicaron los estados financieros de 2023 y 2024 de Nueva EPS: ¿cuándo serán públicos?

El agente interventor de la aseguradora señaló que a finales de julio estarán radicados ante la superintendencia, el ministerio y la Contraloría las cifras de 2025 y del primer semestre de 2026.

  • La Nueva EPS está bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024. FOTO CORTESÍA
    La Nueva EPS está bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Después de tres años en los que una de las empresas más importantes y que más plata maneja de Colombia, Nueva EPS, estaba a ciegas con sus finanzas, parece haber una luz de esperanza para conocerlas. Al menos eso queda como noticia con el anuncio de esa entidad de que radicó ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024.

Con esto, Nueva EPS busca atender los requerimientos de los organismos de control y de la Justicia para avanzar en el proceso de reconstrucción financiera que atraviesa la entidad que está bajo intervención administrativa.

Le puede interesar: Tribunal ordena a la Nueva EPS publicar estados financieros de 2023 y 2025.

El agente interventor, Jorge Iván Ospina, informó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que la consolidación de la información fue el resultado de un proceso de revisión y reconstrucción contable que incluyó los respectivos soportes documentales y notas técnicas para respaldar las cifras presentadas a las autoridades.

“Después de un trabajo arduo e integral hemos logrado radicar ante la Superintendencia, Contraloría y Ministerio los Estados Financieros de Nueva EPS (2023 y 2024). En 15 días tendremos los del 2025 y al finalizar julio el primer semestre del 2026”, mencionó el funcionario.

La entrega de estos reportes ocurre en un escenario de creciente presión institucional. En los últimos días, la Supersalud había fijado un plazo definitivo para que la EPS presentara los estados financieros pendientes de 2023, 2024 y 2025, tras advertir incumplimientos relacionados con la certificación, el dictamen, la aprobación y el reporte de esa información.

A ese panorama se sumó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a Nueva EPS actualizar los estados financieros de propósito general correspondientes a esos tres años. La providencia estableció un plazo máximo de tres meses para elaborar, certificar, divulgar y publicar los documentos exigidos por la normativa vigente.

Según Ospina, el cronograma de trabajo contempla que los estados financieros de 2025 estén listos en un plazo de 15 días. Además, indicó que antes de finalizar julio se espera contar con la información correspondiente al primer semestre de 2026, con lo que se completaría una actualización más reciente de la situación financiera de la entidad.

Al respecto, la Superintendencia, la Contraloría y el Ministerio de Salud deberán verificar si la documentación cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos. Entre los aspectos que serán objeto de revisión figuran la confiabilidad de la información, la coherencia de los registros contables y la posibilidad de establecer con mayor precisión el estado de las obligaciones, la liquidez, la solvencia y los riesgos operativos de la EPS.

El pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también dejó claro que los procesos internos de conciliación, depuración o saneamiento contable no justificaban aplazar la presentación de los estados financieros. En consecuencia, la entidad estaba obligada a entregar información completa y certificada para facilitar el control institucional sobre el manejo de los recursos.

En el mismo mensaje publicado en X, Ospina sostuvo que, si la reorganización empresarial continúa avanzando conforme a lo previsto durante la intervención, Nueva EPS podría evitar un proceso de liquidación. No obstante, esa afirmación corresponde a una expectativa planteada por el agente interventor y no implica que exista una decisión adoptada por las autoridades sobre el futuro de la aseguradora.

“Agradezco a todos quienes hicieron posible esta reconstrucción financiera con los debidos soportes y las notas técnicas (llegue a pensar que no lo lograríamos durante este Gobierno) . Creo que si seguimos por el camino de la reorganización empresarial que adelantamos la Nueva EPS no tendría que ser liquidada”, añadió el agente interventor.

Nueva EPS es la aseguradora más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, y está bajo control del Gobierno desde abril de 2024 cuando la intervino por medio de la Supersalud.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO

Temas recomendados

Ministerio de Salud
Salud
Sistema de salud
EPS
Superintendencia Nacional de Salud
Contraloría General de la República
Nueva EPS
Colombia
Jorge Iván Ospina
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos