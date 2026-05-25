Mujer estaba tan atemorizada que aguantó 9 años de malos tratos y violaciones de parte de su expareja

El miedo que despertaba un hombre en una mujer que había sido su pareja era tal que la llevó a aguantarse durante nueve años los malos tratos físicos y psicológicos, y hasta violaciones sexuales.

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Este sujeto cayó en manos de las autoridades en los últimos días horas en medio de varias acciones que dieron como resultado la captura de cuatro personas en total por protagonizar actos de abuso sexual en varias partes de Medellín y su área metropolitana. Otro de los aprehendidos agredía a su pareja transgénero; uno más era un profesor que tocaba a sus alumnas, todas niñas y otro es un anciano exhicionista.

Se trata de un hombre de 25 años capturado en el centro de la capital antioqueña por violencia intrafamiliar agravada, siendo la víctima una mujer de 23 años de edad.

Según relató el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el abuso sistemático que esta había sufrido se mantenía en silencio por el amedrentamiento que este le aplicaba, al punto de que la llegó a amenazar de muerte en varias ocasiones, a causa de los celos. Pero en febrero de este año incurrió en una conducta tan aberrante que se puso al descubierto.

Resulta que el hombre se metió por el patio de la casa donde residía su expareja en el municipio de Bello, aparentemente armado, luego la intimidó y la atacó. En medio de la agresión, le mordió la cara de forma tan violenta que le arrancó un pedazo de piel y esta tuvo que ser remitida a un centro asistencial, donde el personal médico constató lo que pasaba.

La víctima tuvo que ser sometida a una cirugía estética.

El segundo caso, en el que la captura se hizo en el barrio Panamericano de Bello, tiene que ver con un docente de natación que presuntamente les hacía tocamientos a sus alumnas.

El hombre, de 52 años de edad ejercía como profesor adscrito al Instituto de Recreación y Deportes de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, pero además dictaba clases en el barrio Belén, de Medellín, y, según la investigación, se aprovechaba de ese rol para cometer estos actos contra la moral y la integridad de los menores de edad.

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