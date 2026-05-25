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Mujer estaba tan atemorizada que aguantó 9 años de malos tratos y violaciones de parte de su expareja

En un último episodio, este año, el hombre le mordió la cara hasta arrancarle un pedazo de piel. Fue capturado en los últimos días.

  • Momentos en que es capturado el hombre que presuntamente abusó de su expareja durante 9 años. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO POLICÍA
    Momentos en que es capturado el hombre que presuntamente abusó de su expareja durante 9 años. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO POLICÍA
  • Este es el presunto exhibicionista que mostraba sus partes ítimas ante colegiales y colegialas vecinas. FOTO: POLICÍA
    Este es el presunto exhibicionista que mostraba sus partes ítimas ante colegiales y colegialas vecinas. FOTO: POLICÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El miedo que despertaba un hombre en una mujer que había sido su pareja era tal que la llevó a aguantarse durante nueve años los malos tratos físicos y psicológicos, y hasta violaciones sexuales.

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Este sujeto cayó en manos de las autoridades en los últimos días horas en medio de varias acciones que dieron como resultado la captura de cuatro personas en total por protagonizar actos de abuso sexual en varias partes de Medellín y su área metropolitana. Otro de los aprehendidos agredía a su pareja transgénero; uno más era un profesor que tocaba a sus alumnas, todas niñas y otro es un anciano exhicionista.

Se trata de un hombre de 25 años capturado en el centro de la capital antioqueña por violencia intrafamiliar agravada, siendo la víctima una mujer de 23 años de edad.

Según relató el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el abuso sistemático que esta había sufrido se mantenía en silencio por el amedrentamiento que este le aplicaba, al punto de que la llegó a amenazar de muerte en varias ocasiones, a causa de los celos. Pero en febrero de este año incurrió en una conducta tan aberrante que se puso al descubierto.

Resulta que el hombre se metió por el patio de la casa donde residía su expareja en el municipio de Bello, aparentemente armado, luego la intimidó y la atacó. En medio de la agresión, le mordió la cara de forma tan violenta que le arrancó un pedazo de piel y esta tuvo que ser remitida a un centro asistencial, donde el personal médico constató lo que pasaba.

La víctima tuvo que ser sometida a una cirugía estética.

El segundo caso, en el que la captura se hizo en el barrio Panamericano de Bello, tiene que ver con un docente de natación que presuntamente les hacía tocamientos a sus alumnas.

El hombre, de 52 años de edad ejercía como profesor adscrito al Instituto de Recreación y Deportes de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, pero además dictaba clases en el barrio Belén, de Medellín, y, según la investigación, se aprovechaba de ese rol para cometer estos actos contra la moral y la integridad de los menores de edad.

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Este es el presunto exhibicionista que mostraba sus partes ítimas ante colegiales y colegialas vecinas. FOTO: POLICÍA
Este es el presunto exhibicionista que mostraba sus partes ítimas ante colegiales y colegialas vecinas. FOTO: POLICÍA

“Durante la investigación, gracias también a las denuncias, se pudo evidenciar al menos cuatro niñas que fueron abusadas por este degenerado y se tienen otras presuntas víctimas con denuncias que se siguen investigando dentro del proceso que se adelanta”, apuntó el secretario Villa.

Igualmente, en el centro de Medellín cayó en manos de las autoridades, previa orden judicial, un adulto mayor de 77 años, quien presuntamente exhibía sus partes íntimas desde la ventana de su casa ante menores de edad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el hombre aprovechaba que vivía al ladode un colegio en el barrio Caicedo y cometía el acto exhibicionista desde la ventana de su casa en las tardes, a la hora de salida de los estudiantes.

La tercera captura fue en el barrio Santa Rita, de Bello, y recayó contra un hombre de 41 años que agredía físicamente y accedía carnalmente a su pareja, una mujer transgénero, aprovechando el consumo de sustancias que la ponían en estado de indefensión.

El capturado en un quinto procedimiento realizado en el sector de la Veracruz, en el centro de Medellín, fue un joven de 21 años que estaría dedicado a instrumentalizar a adolescentes para la distribución de estupefacientes.

Todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación quienes en audiencias preliminares fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural, uno de ellos con domiciliaria.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), brigadier general Henry Bello, informó que en lo corrido de 2026 van más de 5.000 delincuentes capturados en esta jurisdicción.

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